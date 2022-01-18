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AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения - РИА Новости, 18.01.2022
AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T01:00
2022-01-18T01:00
в мире
мали
франция
эммануэль макрон
абдулай диоп
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.Источник отметил, что Франция получила запрос из Мали и занимается его рассмотрением.В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной - за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.Власти Мали в ответ на введение санкций ЭКОВАС закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи. В ЭКОВАС входят Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
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в мире, мали, франция, эммануэль макрон, абдулай диоп
01:00 18.01.2022
 
AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения

AFP: Мали попросила Францию о пересмотре оборонных соглашений из-за растущей напряженности

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали
Мали - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.
"Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений на фоне растущей напряженности", - говорится в сообщении агентства.
Источник отметил, что Франция получила запрос из Мали и занимается его рассмотрением.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной - за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.
Власти Мали в ответ на введение санкций ЭКОВАС закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи. В ЭКОВАС входят Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
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