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В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Ирана
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Ирана - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Сейед Эбрахим Раиси на переговорах 19 января планируют обсудить реализацию совместных проектов в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-18T12:06
2022-01-19T00:08
политика
иран
владимир путин
россия
ибрахим раиси
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Сейед Эбрахим Раиси на переговорах 19 января планируют обсудить реализацию совместных проектов в экономике и международные темы, сообщает пресс-служба Кремля."Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, планируется уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — говорится в сообщении.
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политика, иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси
12:06 18.01.2022 (обновлено: 00:08 19.01.2022)
 
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Ирана

Путин и президент Ирана Раиси обсудят совместные проекты в экономике и международные темы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Сейед Эбрахим Раиси на переговорах 19 января планируют обсудить реализацию совместных проектов в экономике и международные темы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, планируется уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — говорится в сообщении.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
 
ПолитикаИранВладимир ПутинРоссияИбрахим Раиси
 
 
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