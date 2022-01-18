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В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Ирана

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Ирана - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Сейед Эбрахим Раиси на переговорах 19 января планируют обсудить реализацию совместных проектов в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-18T12:06

2022-01-18T12:06

2022-01-19T00:08

политика

иран

владимир путин

россия

ибрахим раиси

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Сейед Эбрахим Раиси на переговорах 19 января планируют обсудить реализацию совместных проектов в экономике и международные темы, сообщает пресс-служба Кремля."Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, планируется уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

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политика, иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси