https://ria.ru/20220118/pedofily-1768422041.html
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 18.01.2022
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов
Следственный комитет уверен в эффективности принятого Госдумой "своевременного и логичного" закона о пожизненном заключении педофилов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:35
2022-01-18T17:35
2022-01-18T17:48
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственный комитет уверен в эффективности принятого Госдумой "своевременного и логичного" закона о пожизненном заключении педофилов, сообщила пресс-служба ведомства."Эта законодательная мера, безусловно, своевременна и логична. Отдельного внимания и высокой оценки заслуживает оперативность законодателей в рассмотрении предложенных изменений", - отметили в ведомстве.СК РФ отмечает, что за последние годы было немало преступлений против половой неприкосновенности детей, совершенных рецидивистами - теми, кто уже отбывал наказание за подобное.По практике, чтобы скрыть свое преступление, педофилы ни перед чем не останавливаются, идут даже на убийство ребенка, отмечает ведомство."Усиление уголовно-правовой ответственности должно стать эффективным рычагом предупреждения новых преступлений. С одной стороны, общество дает шанс на исправление таким осужденным. В большинстве случаев этого удается достичь, однако есть и исключения. И если такие лица вновь идут на нарушение закона, второго шанса уже не будет. Давать его тем, кто не встал на путь исправления, не имеет смысла", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html
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госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество, здоровье - общество
17:35 18.01.2022 (обновлено: 17:48 18.01.2022)
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов
В СК назвали закон о пожизненном сроке для педофилов своевременной и логичной мерой