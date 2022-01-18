https://ria.ru/20220118/pedofily-1768422041.html

В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов

В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 18.01.2022

В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов

Следственный комитет уверен в эффективности принятого Госдумой "своевременного и логичного" закона о пожизненном заключении педофилов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:35

2022-01-18T17:35

2022-01-18T17:48

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственный комитет уверен в эффективности принятого Госдумой "своевременного и логичного" закона о пожизненном заключении педофилов, сообщила пресс-служба ведомства."Эта законодательная мера, безусловно, своевременна и логична. Отдельного внимания и высокой оценки заслуживает оперативность законодателей в рассмотрении предложенных изменений", - отметили в ведомстве.СК РФ отмечает, что за последние годы было немало преступлений против половой неприкосновенности детей, совершенных рецидивистами - теми, кто уже отбывал наказание за подобное.По практике, чтобы скрыть свое преступление, педофилы ни перед чем не останавливаются, идут даже на убийство ребенка, отмечает ведомство."Усиление уголовно-правовой ответственности должно стать эффективным рычагом предупреждения новых преступлений. С одной стороны, общество дает шанс на исправление таким осужденным. В большинстве случаев этого удается достичь, однако есть и исключения. И если такие лица вновь идут на нарушение закона, второго шанса уже не будет. Давать его тем, кто не встал на путь исправления, не имеет смысла", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html

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госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество, здоровье - общество