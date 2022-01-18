Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/pedofily-1768422041.html
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 18.01.2022
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов
Следственный комитет уверен в эффективности принятого Госдумой "своевременного и логичного" закона о пожизненном заключении педофилов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:35
2022-01-18T17:48
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственный комитет уверен в эффективности принятого Госдумой "своевременного и логичного" закона о пожизненном заключении педофилов, сообщила пресс-служба ведомства."Эта законодательная мера, безусловно, своевременна и логична. Отдельного внимания и высокой оценки заслуживает оперативность законодателей в рассмотрении предложенных изменений", - отметили в ведомстве.СК РФ отмечает, что за последние годы было немало преступлений против половой неприкосновенности детей, совершенных рецидивистами - теми, кто уже отбывал наказание за подобное.По практике, чтобы скрыть свое преступление, педофилы ни перед чем не останавливаются, идут даже на убийство ребенка, отмечает ведомство."Усиление уголовно-правовой ответственности должно стать эффективным рычагом предупреждения новых преступлений. С одной стороны, общество дает шанс на исправление таким осужденным. В большинстве случаев этого удается достичь, однако есть и исключения. И если такие лица вновь идут на нарушение закона, второго шанса уже не будет. Давать его тем, кто не встал на путь исправления, не имеет смысла", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html
https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество, здоровье - общество
17:35 18.01.2022 (обновлено: 17:48 18.01.2022)
 
В СК одобрили принятие закона о пожизненном сроке для педофилов

В СК назвали закон о пожизненном сроке для педофилов своевременной и логичной мерой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственный комитет уверен в эффективности принятого Госдумой "своевременного и логичного" закона о пожизненном заключении педофилов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Эта законодательная мера, безусловно, своевременна и логична. Отдельного внимания и высокой оценки заслуживает оперативность законодателей в рассмотрении предложенных изменений", - отметили в ведомстве.
Девушки на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября 2021, 08:00
"Поил коньяком, катал на джипе": почему педофилу скостили десять лет
СК РФ отмечает, что за последние годы было немало преступлений против половой неприкосновенности детей, совершенных рецидивистами - теми, кто уже отбывал наказание за подобное.
По практике, чтобы скрыть свое преступление, педофилы ни перед чем не останавливаются, идут даже на убийство ребенка, отмечает ведомство.
"Усиление уголовно-правовой ответственности должно стать эффективным рычагом предупреждения новых преступлений. С одной стороны, общество дает шанс на исправление таким осужденным. В большинстве случаев этого удается достичь, однако есть и исключения. И если такие лица вновь идут на нарушение закона, второго шанса уже не будет. Давать его тем, кто не встал на путь исправления, не имеет смысла", - отметили в ведомстве.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 16:09
Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию
 
Госдума РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках