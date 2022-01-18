https://ria.ru/20220118/pedofiliya-1768370818.html

В Госдуме обсудят перечень новых отягчающих обстоятельств для педофилов

В Госдуме обсудят перечень новых отягчающих обстоятельств для педофилов - РИА Новости, 18.01.2022

В Госдуме обсудят перечень новых отягчающих обстоятельств для педофилов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы 7 февраля рассмотрит введение новых отягчающих обстоятельств для педофилов, проживающих с ребенком, РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:16

2022-01-18T14:16

2022-01-18T14:28

госдума рф

общество

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы 7 февраля рассмотрит введение новых отягчающих обстоятельств для педофилов, проживающих с ребенком, несущих обязанности по его воспитанию, работающих в сферах образования.Во вторник Государственная Дума на пленарном заседании в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов."Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений. В этой связи мы обсуждаем введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних", - написал Володин в своем Telegram-канале. "Эти инициативы рассмотрим на Совете Думы 7 февраля", - добавил он.

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, вячеслав володин