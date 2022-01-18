14:16 18.01.2022 (обновлено: 14:28 18.01.2022)
В Госдуме обсудят перечень новых отягчающих обстоятельств для педофилов
Спикер Володин: Госдума обсудит 7 февраля новые отягчающие обстоятельства для педофилов
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы 7 февраля рассмотрит введение новых отягчающих обстоятельств для педофилов, проживающих с ребенком, несущих обязанности по его воспитанию, работающих в сферах образования.
Во вторник Государственная Дума на пленарном заседании в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.
"Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений. В этой связи мы обсуждаем введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних", - написал Володин в своем Telegram-канале. "Эти инициативы рассмотрим на Совете Думы 7 февраля", - добавил он.
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