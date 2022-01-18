Когда выгоднее всего идти в отпуск

02:17 18.01.2022 (обновлено: 10:28 18.01.2022)
Специалист подсчитала, в какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск
Эксперт Сорокина назвала самым невыгодным для отпуска месяцем январь
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни, пояснила в беседе с агентством "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучёта, аудита и статистики Лариса Сорокина.
Эксперт привела в пример в качестве самого короткого рабочего месяца январь – в нем 16 рабочих дней, а также самый длинный месяц – август, в котором 23 рабочих дня.
"Допустим ежемесячный оклад работника 60 тысяч рублей, а отпуск планируется на 7 календарных дней, тогда отпускные составят 14 334,46 рублей (формула для расчета: (60 000*12/12/29,3) *7). Но если работник выберет для отдыха 10-16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней, а зарплата за январь – 41 250 рублей. То есть вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей", — детализировала Сорокина.
По ее словам, отпуск в августе рассчитывается по-другому: если отпуск планируется в период 8 – 14 августа, предполагает она, то фактически отработанными будут считаться 18 дней, начисленная заработная – 46 956,6 рублей и вместе с отпускными - 61 291,06 рублей.
5 января, 03:32ТуризмНазваны самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году