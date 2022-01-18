Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/otpusk-1768292147.html
Когда выгоднее всего идти в отпуск
Специалист подсчитала, в какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск - РИА Новости, 18.01.2022
Когда выгоднее всего идти в отпуск
Выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Получается, что чем меньше... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T02:17
2022-01-18T10:28
туризм
общество
рудн
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750343665_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_8b26d27b853ec10ad467721f049b4e5a.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни, пояснила в беседе с агентством "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучёта, аудита и статистики Лариса Сорокина.Эксперт привела в пример в качестве самого короткого рабочего месяца январь – в нем 16 рабочих дней, а также самый длинный месяц – август, в котором 23 рабочих дня.По ее словам, отпуск в августе рассчитывается по-другому: если отпуск планируется в период 8 – 14 августа, предполагает она, то фактически отработанными будут считаться 18 дней, начисленная заработная – 46 956,6 рублей и вместе с отпускными - 61 291,06 рублей.
https://ria.ru/20220105/otpusk-1766599197.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750343665_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_386f34cde4f43ffc9a2a3e039cf73072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рудн, россия, новости - туризм
02:17 18.01.2022 (обновлено: 10:28 18.01.2022)
 
Специалист подсчитала, в какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск

Эксперт Сорокина назвала самым невыгодным для отпуска месяцем январь

© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкСотрудник отеля возле шезлонгов на пляже в Хургаде
Сотрудник отеля возле шезлонгов на пляже в Хургаде - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни, пояснила в беседе с агентством "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучёта, аудита и статистики Лариса Сорокина.
Эксперт привела в пример в качестве самого короткого рабочего месяца январь – в нем 16 рабочих дней, а также самый длинный месяц – август, в котором 23 рабочих дня.
"Допустим ежемесячный оклад работника 60 тысяч рублей, а отпуск планируется на 7 календарных дней, тогда отпускные составят 14 334,46 рублей (формула для расчета: (60 000*12/12/29,3) *7). Но если работник выберет для отдыха 10-16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней, а зарплата за январь – 41 250 рублей. То есть вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей", — детализировала Сорокина.
По ее словам, отпуск в августе рассчитывается по-другому: если отпуск планируется в период 8 – 14 августа, предполагает она, то фактически отработанными будут считаться 18 дней, начисленная заработная – 46 956,6 рублей и вместе с отпускными - 61 291,06 рублей.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 03:32Туризм
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году
 
ТуризмОбществоРУДНРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках