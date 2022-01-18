https://ria.ru/20220118/otpusk-1768292147.html

Когда выгоднее всего идти в отпуск

Специалист подсчитала, в какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск - РИА Новости, 18.01.2022

Когда выгоднее всего идти в отпуск

Выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Получается, что чем меньше... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T02:17

2022-01-18T02:17

2022-01-18T10:28

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни, пояснила в беседе с агентством "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучёта, аудита и статистики Лариса Сорокина.Эксперт привела в пример в качестве самого короткого рабочего месяца январь – в нем 16 рабочих дней, а также самый длинный месяц – август, в котором 23 рабочих дня.По ее словам, отпуск в августе рассчитывается по-другому: если отпуск планируется в период 8 – 14 августа, предполагает она, то фактически отработанными будут считаться 18 дней, начисленная заработная – 46 956,6 рублей и вместе с отпускными - 61 291,06 рублей.

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