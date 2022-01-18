https://ria.ru/20220118/omikron-shtamm-1768381652.html

Собянин предупредил о нескольких сложных неделях из-за омикрон-штамма

Собянин предупредил о нескольких сложных неделях из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 18.01.2022

Собянин предупредил о нескольких сложных неделях из-за омикрон-штамма

Предстоит пережить несколько сложных недель, Москва справилась с предыдущими волнами пандемии, справится и с "омикроном", заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:51

2022-01-18T14:51

2022-01-18T21:53

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общество

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Предстоит пережить несколько сложных недель, Москва справилась с предыдущими волнами пандемии, справится и с "омикроном", заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с "омикроном", - написал мэр в своем блоге.

https://ria.ru/20220118/karantin-1768375234.html

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