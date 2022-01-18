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Собянин предупредил о нескольких сложных неделях из-за омикрон-штамма
Собянин предупредил о нескольких сложных неделях из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 18.01.2022
Собянин предупредил о нескольких сложных неделях из-за омикрон-штамма
Предстоит пережить несколько сложных недель, Москва справилась с предыдущими волнами пандемии, справится и с "омикроном", заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:51
2022-01-18T14:51
2022-01-18T21:53
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Предстоит пережить несколько сложных недель, Москва справилась с предыдущими волнами пандемии, справится и с "омикроном", заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с "омикроном", - написал мэр в своем блоге.
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14:51 18.01.2022 (обновлено: 21:53 18.01.2022)
Собянин предупредил о нескольких сложных неделях из-за омикрон-штамма
Мэр Москвы Собянин: предстоит пережить несколько сложных недель из-за омикрон-штамма