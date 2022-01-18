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Липецкая область
https://ria.ru/20220118/nasledie-1768386504.html
Артамонов: необходимо беречь архитектурное наследие
Артамонов: необходимо беречь архитектурное наследие - РИА Новости, 18.01.2022
Артамонов: необходимо беречь архитектурное наследие
При проектировании новых объектов и реконструкции старых зданий необходимо придерживаться единого городского стиля и стараться беречь архитектурное наследие,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:18
2022-01-18T18:03
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. При проектировании новых объектов и реконструкции старых зданий необходимо придерживаться единого городского стиля и стараться беречь архитектурное наследие, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Во вторник губернатор области провел заседание архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с реконструкцией городского дворца молодежи "Октябрь", застройкой площадки одного из липецких кинотеатров "Спутник, а также проект хирургического корпуса областной детской больницы.Говоря о реконструкции дворца молодежи, Артамонов отметил, что архитекторы выбрали правильный вариант, более традиционный, что, важно для жителей города. "Это история Липецка, её нужно беречь. Теперь предстоит разработать варианты ночной подсветки и выполнить большую работу внутри, чтобы "Октябрь" стал современным культурным пространством", – сказал глава региона.Обсуждая варианты благоустройства территории бывшего кинотеатра "Спутник", Артамонов заявил, что считает необходимым учесть мнение жителей.В пресс-службе областной администрации напомнили, что сейчас участок пустует, владелец планирует получить разрешение на строительство административно-торгового здания. Большая часть экспертов поддержала проект, подразумевающий большую долю остекления. При этом собственник заверил, что рядом обустроит зелёную зону отдыха, где будут прогулочные площадки, откроется летнее кафе и в перспективе появится кинотеатр под открытым небом."Создание парковой зоны обязательно должно быть прописано в договоре", - сказал Артамонов, отметив при этом, что даст мэру города соответствующее поручение.Проект фасада хирургического корпуса детской областной больницы участники заседания отправили на доработку.
https://ria.ru/20211203/dorogi-1762029530.html
https://ria.ru/20220112/rekonstruktsiya-1767571181.html
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
15:18 18.01.2022 (обновлено: 18:03 18.01.2022)
 

Артамонов: необходимо беречь архитектурное наследие

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. При проектировании новых объектов и реконструкции старых зданий необходимо придерживаться единого городского стиля и стараться беречь архитектурное наследие, заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Во вторник губернатор области провел заседание архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с реконструкцией городского дворца молодежи "Октябрь", застройкой площадки одного из липецких кинотеатров "Спутник, а также проект хирургического корпуса областной детской больницы.
Говоря о реконструкции дворца молодежи, Артамонов отметил, что архитекторы выбрали правильный вариант, более традиционный, что, важно для жителей города. "Это история Липецка, её нужно беречь. Теперь предстоит разработать варианты ночной подсветки и выполнить большую работу внутри, чтобы "Октябрь" стал современным культурным пространством", – сказал глава региона.
Обсуждая варианты благоустройства территории бывшего кинотеатра "Спутник", Артамонов заявил, что считает необходимым учесть мнение жителей.
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В пресс-службе областной администрации напомнили, что сейчас участок пустует, владелец планирует получить разрешение на строительство административно-торгового здания. Большая часть экспертов поддержала проект, подразумевающий большую долю остекления. При этом собственник заверил, что рядом обустроит зелёную зону отдыха, где будут прогулочные площадки, откроется летнее кафе и в перспективе появится кинотеатр под открытым небом.
"Создание парковой зоны обязательно должно быть прописано в договоре", - сказал Артамонов, отметив при этом, что даст мэру города соответствующее поручение.
Проект фасада хирургического корпуса детской областной больницы участники заседания отправили на доработку.
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