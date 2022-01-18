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В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя
В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя - РИА Новости, 18.01.2022
В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя
Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:30
2022-01-18T10:56
происшествия
челябинская область
магнитогорск
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске, сообщается на сайте МВД Медиа.Как сообщало СУСК РФ по Челябинской области, 14 января двое местных жителей остановились на обочине дороги, когда к ним подошел мужчина, который вел себя неадекватно, стукнул по машине, а потом нанес несколько ударов ножом вышедшему из нее водителю. Пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено дело об убийстве."Проведена очная ставка и другие следственные действия, которые позволили сказать о его причастности к совершению преступления. Проверяется версия о хулиганских мотивах. Знаком с убитым он не был", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.Он уточнил, что подозреваемый был задержан в Магнитогорске. По данным СУСК, задержанному 35 лет.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что подозреваемый ранее был судим за кражу.
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия
08:30 18.01.2022 (обновлено: 10:56 18.01.2022)
 
В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя

Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске, сообщается на сайте МВД Медиа.
Как сообщало СУСК РФ по Челябинской области, 14 января двое местных жителей остановились на обочине дороги, когда к ним подошел мужчина, который вел себя неадекватно, стукнул по машине, а потом нанес несколько ударов ножом вышедшему из нее водителю. Пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено дело об убийстве.
"Проведена очная ставка и другие следственные действия, которые позволили сказать о его причастности к совершению преступления. Проверяется версия о хулиганских мотивах. Знаком с убитым он не был", - сказал собеседник агентства.
Добавляется, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
Он уточнил, что подозреваемый был задержан в Магнитогорске. По данным СУСК, задержанному 35 лет.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что подозреваемый ранее был судим за кражу.
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