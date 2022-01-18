https://ria.ru/20220118/mvd-1768302833.html

В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя

В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя - РИА Новости, 18.01.2022

В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя

Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:30

2022-01-18T08:30

2022-01-18T10:56

происшествия

челябинская область

магнитогорск

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске, сообщается на сайте МВД Медиа.Как сообщало СУСК РФ по Челябинской области, 14 января двое местных жителей остановились на обочине дороги, когда к ним подошел мужчина, который вел себя неадекватно, стукнул по машине, а потом нанес несколько ударов ножом вышедшему из нее водителю. Пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено дело об убийстве."Проведена очная ставка и другие следственные действия, которые позволили сказать о его причастности к совершению преступления. Проверяется версия о хулиганских мотивах. Знаком с убитым он не был", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.Он уточнил, что подозреваемый был задержан в Магнитогорске. По данным СУСК, задержанному 35 лет.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что подозреваемый ранее был судим за кражу.

https://ria.ru/20220112/deputat-1767529818.html

челябинская область

магнитогорск

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происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия