https://ria.ru/20220118/mvd-1768302833.html
В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя
В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя - РИА Новости, 18.01.2022
В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя
Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:30
2022-01-18T08:30
2022-01-18T10:56
происшествия
челябинская область
магнитогорск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске, сообщается на сайте МВД Медиа.Как сообщало СУСК РФ по Челябинской области, 14 января двое местных жителей остановились на обочине дороги, когда к ним подошел мужчина, который вел себя неадекватно, стукнул по машине, а потом нанес несколько ударов ножом вышедшему из нее водителю. Пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено дело об убийстве."Проведена очная ставка и другие следственные действия, которые позволили сказать о его причастности к совершению преступления. Проверяется версия о хулиганских мотивах. Знаком с убитым он не был", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.Он уточнил, что подозреваемый был задержан в Магнитогорске. По данным СУСК, задержанному 35 лет.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что подозреваемый ранее был судим за кражу.
https://ria.ru/20220112/deputat-1767529818.html
челябинская область
магнитогорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия
08:30 18.01.2022 (обновлено: 10:56 18.01.2022)
В Магнитогорске задержали предполагаемого убийцу водителя
Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя в Магнитогорске