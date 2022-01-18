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Миронов призвал создать общенациональный реестр педофилов
Миронов призвал создать общенациональный реестр педофилов - РИА Новости, 18.01.2022
Миронов призвал создать общенациональный реестр педофилов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает создать публичную базу данных о лицах, ранее осужденных за сексуальные... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:47
2022-01-18T15:47
2022-01-18T15:47
общество
сергей миронов
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает создать публичную базу данных о лицах, ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию."Справедливая Россия – За правду" подготовит обращение к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие в создании в сети интернет публичной базы данных о лицах, ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Он пояснил, что это может быть сайт, где поименно с фотографиями и адресами будут указаны "эти мерзавцы". "Люди, должны знать, кто живет рядом с ними, кого они должны опасаться, от кого защищать своих детей", - добавил парламентарий.
РИА Новости
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общество, сергей миронов, михаил мишустин
Миронов призвал создать общенациональный реестр педофилов
Лидер эсеров Миронов предложит премьеру Мишустину создать общий реестр педофилов