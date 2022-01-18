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Госдума одобрила проект о расширении прав отцов на получение маткапитала
Госдума одобрила проект о расширении прав отцов на получение маткапитала - РИА Новости, 18.01.2022
Госдума одобрила проект о расширении прав отцов на получение маткапитала
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий возможности для отцов-одиночек получить материнский... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:36
2022-01-18T16:36
2022-01-18T16:36
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий возможности для отцов-одиночек получить материнский капитал."Законопроектом предлагается: распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей", - следует из пояснительной записки.Также проектом закона предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
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общество, госдума рф, россия
Госдума одобрила проект о расширении прав отцов на получение маткапитала
Госдума одобрила законопроект о расширении прав отцов-одиночек на получение маткапитала