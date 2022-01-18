https://ria.ru/20220118/matkapital-1768406787.html

Госдума одобрила проект о расширении прав отцов на получение маткапитала

Госдума одобрила проект о расширении прав отцов на получение маткапитала - РИА Новости, 18.01.2022

Госдума одобрила проект о расширении прав отцов на получение маткапитала

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий возможности для отцов-одиночек получить материнский... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:36

2022-01-18T16:36

2022-01-18T16:36

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий возможности для отцов-одиночек получить материнский капитал."Законопроектом предлагается: распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей", - следует из пояснительной записки.Также проектом закона предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

https://ria.ru/20211228/matkapital-1765783122.html

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