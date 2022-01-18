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В США заключенные заявили о медицинских экспериментах над ними
В США заключенные обвинили тюрьму в медицинских экспериментах над ними - РИА Новости, 18.01.2022
В США заключенные заявили о медицинских экспериментах над ними
В американском штате Арканзас четверо заключенных подали иск против руководства тюрьмы и местного лечащего врача за проведение над ними "медицинских... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:32
2022-01-18T16:40
в мире
арканзас
сша
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В американском штате Арканзас четверо заключенных подали иск против руководства тюрьмы и местного лечащего врача за проведение над ними "медицинских экспериментов" по лечению COVID-19. Об этом пишет газета The Guardian.Осужденные обвиняют исправительное учреждение в том, что их заранее не проинформировали о составе и потенциальных побочных эффектах антипаразитарного лекарственного средства ивермектин, которое им вводили.В частности, арестанты пожаловались на проблемы со зрением, диарею и боли в желудке.В своем иске они также ссылаются на сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по мнению которых использование указанного препарата неэффективно при лечении COVID-19.По данным издания, еще как минимум 250 заключенных принимали это лекарство.В США за время пандемии выявили более 64 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 840 тысяч закончились летальным исходом.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html
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в мире, арканзас, сша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:32 18.01.2022 (обновлено: 16:40 18.01.2022)
 
В США заключенные обвинили тюрьму в медицинских экспериментах над ними

В США заключенные подали в суд на тюрьму за медицинские эксперименты по лечению COVID-19

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в США
Тюрьма в США - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В американском штате Арканзас четверо заключенных подали иск против руководства тюрьмы и местного лечащего врача за проведение над ними "медицинских экспериментов" по лечению COVID-19. Об этом пишет газета The Guardian.
Осужденные обвиняют исправительное учреждение в том, что их заранее не проинформировали о составе и потенциальных побочных эффектах антипаразитарного лекарственного средства ивермектин, которое им вводили.
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В частности, арестанты пожаловались на проблемы со зрением, диарею и боли в желудке.
В своем иске они также ссылаются на сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по мнению которых использование указанного препарата неэффективно при лечении COVID-19.
По данным издания, еще как минимум 250 заключенных принимали это лекарство.
В США за время пандемии выявили более 64 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 840 тысяч закончились летальным исходом.
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