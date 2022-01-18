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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/kultura-1768372559.html
Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой
Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой - РИА Новости, 18.01.2022
Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, речь шла о будущем студии "Ленфильм", модельных библиотеках, развитии... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:22
2022-01-18T14:25
культура
владимир путин
ленфильм
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
ольга любимова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, речь шла о будущем студии "Ленфильм", модельных библиотеках, развитии проекта "Пушкинская карта" и создании всероссийского гастрольного плана.Она добавила, что "появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать". Также она отметила уже проделанную работу по восстановлению "Ленфильма", в частности то, что павильоны работают, за них уже борются российские продюсеры."У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров", - сообщила Любимова.Важным направлением в деятельности министерства стало развитие проекта "Пушкинская карта"Министр подчеркнула, что ведется очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов."Мы также проверяем этого уровне федерального экспертного совета, потому что у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность", - добавила Любимова.На вопрос Путина о том, посещают ли по "Пушкинской карте" учреждения в своих регионах или же "передвигаются", Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным."Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти", — сказала Любимова."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Ее обладателями стали 3,8 миллиона человек. На платформе "PRO.Культура.РФ" зарегистрировано 3454 учреждений культуры, которые участвуют в программе.Любимова рассказала Президенту о осуществлении Всероссийского гастрольного плана.Любимова также добавила, что коллективы разного уровня должны доезжать до регионов и муниципалитетов России, показывая зрителям свои работы. "Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крым, особенно в летнее время. Конечно, это большая карта – 85 регионов, 32 национальных коллектив", - дополнила министр.В 2021 году участниками двух программ всероссийского гастрольного плана "Большие гастроли" и "Мы – Россия" стали 258 театров и 32 национальных коллектива соответственно. На организацию гастролей было направлено более 550 миллионов рублей. В прошлом году в "Больших гастролях" впервые стали участвовать негосударственные театры.Еще одной темой разговора стали модельные библиотеки, которых в России было открыто более 600, часть из них регионы организовали сами.Она отметила, что сегодня такие библиотеки стали "местом силы", где собирается молодежь, посещающая кружки и получающая дополнительное образование. В будущем проект будет развиваться в этом направлении."Мы хотим добавить уроки по русскому языку, грамотности, которых очень не хватает", — подчеркнула министр.Модельные библиотеки открываются в России в рамках реализации национального проекта "Культура", сегодня они существуют в 81 субъекте РФ. В числе лидирующих регионов – Нижегородская область, Чеченская Республика и Ставропольский край, где открылось по 17 библиотек. На втором месте Самарская область, в которой модернизировано 16 учреждений, и Томская область, где по модельному стандарту оборудовано 15 библиотек.199 модельных библиотек расположено в селах, еще 412 — в городах. В ходе комплектации книжные фонды были пополнены более чем на два миллиона новых книг.Министр культуры также доложила Президенту, что Киностудия имени Горького получила поддержку от государства, запущены четыре новых проекта, идут ремонтные работы.Ранее министр сообщала, что в 2021 году на ремонт студии было запланировано выделить первые первые 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220110/mishustin-1767151184.html
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владимир путин, ленфильм, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, ольга любимова
14:22 18.01.2022 (обновлено: 14:25 18.01.2022)
 
Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой

Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи.
18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи. - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, речь шла о будущем студии "Ленфильм", модельных библиотеках, развитии проекта "Пушкинская карта" и создании всероссийского гастрольного плана.
"У нас поддержаны три новых фильма, у нас "золотая коллекция" вернулась в "Ленфильм", что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино", - сказала Любимова на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
Она добавила, что "появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать". Также она отметила уже проделанную работу по восстановлению "Ленфильма", в частности то, что павильоны работают, за них уже борются российские продюсеры.
"У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров", - сообщила Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк18 января 2022. Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
18 января 2022. Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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18 января 2022. Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Важным направлением в деятельности министерства стало развитие проекта "Пушкинская карта"
"Пушкинская карта" - это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры", - сказала Любимова.
Министр подчеркнула, что ведется очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов.
"Мы также проверяем этого уровне федерального экспертного совета, потому что у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность", - добавила Любимова.
На вопрос Путина о том, посещают ли по "Пушкинской карте" учреждения в своих регионах или же "передвигаются", Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным.
"Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти", — сказала Любимова.
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"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Ее обладателями стали 3,8 миллиона человек. На платформе "PRO.Культура.РФ" зарегистрировано 3454 учреждений культуры, которые участвуют в программе.
Любимова рассказала Президенту о осуществлении Всероссийского гастрольного плана.

"Отдельное направление в нашей деятельности… это наш всероссийский гастрольный план. Была такая в Советском Союзе традиция – общий советский гастрольный план. Мы на базе Росконцерта его возродили", - отметила министр.

Любимова также добавила, что коллективы разного уровня должны доезжать до регионов и муниципалитетов России, показывая зрителям свои работы. "Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крым, особенно в летнее время. Конечно, это большая карта – 85 регионов, 32 национальных коллектив", - дополнила министр.
В 2021 году участниками двух программ всероссийского гастрольного плана "Большие гастроли" и "Мы – Россия" стали 258 театров и 32 национальных коллектива соответственно. На организацию гастролей было направлено более 550 миллионов рублей. В прошлом году в "Больших гастролях" впервые стали участвовать негосударственные театры.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Еще одной темой разговора стали модельные библиотеки, которых в России было открыто более 600, часть из них регионы организовали сами.
"Модельные библиотеки — одно из наших выдающихся, любимейших направлений. У нас 611 библиотек уже сделано, а 142 библиотеки сделали сами регионы, потому что они видят, как реагируют люди", — сказала Любимова.
Она отметила, что сегодня такие библиотеки стали "местом силы", где собирается молодежь, посещающая кружки и получающая дополнительное образование. В будущем проект будет развиваться в этом направлении.
"Мы хотим добавить уроки по русскому языку, грамотности, которых очень не хватает", — подчеркнула министр.
Модельные библиотеки открываются в России в рамках реализации национального проекта "Культура", сегодня они существуют в 81 субъекте РФ. В числе лидирующих регионов – Нижегородская область, Чеченская Республика и Ставропольский край, где открылось по 17 библиотек. На втором месте Самарская область, в которой модернизировано 16 учреждений, и Томская область, где по модельному стандарту оборудовано 15 библиотек.
199 модельных библиотек расположено в селах, еще 412 — в городах. В ходе комплектации книжные фонды были пополнены более чем на два миллиона новых книг.
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Министр культуры также доложила Президенту, что Киностудия имени Горького получила поддержку от государства, запущены четыре новых проекта, идут ремонтные работы.
"Студия Горького тоже получила поддержку, у нас четыре новых проекта. Тоже потихонечку занимаемся ремонтом всех павильонов, они у нас загружены. Стараемся, чтобы поменьше там было телевидения, а побольше было кинематографа", - сказала Любимова.
Ранее министр сообщала, что в 2021 году на ремонт студии было запланировано выделить первые первые 200 миллионов рублей.
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