14:22 18.01.2022 (обновлено: 14:25 18.01.2022)
Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой
Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи.
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, речь шла о будущем студии "Ленфильм", модельных библиотеках, развитии проекта "Пушкинская карта" и создании всероссийского гастрольного плана.
"У нас поддержаны три новых фильма, у нас "золотая коллекция" вернулась в "Ленфильм", что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино", - сказала Любимова на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
Она добавила, что "появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать". Также она отметила уже проделанную работу по восстановлению "Ленфильма", в частности то, что павильоны работают, за них уже борются российские продюсеры.
"У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров", - сообщила Любимова.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк18 января 2022. Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
18 января 2022. Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Важным направлением в деятельности министерства стало развитие проекта "Пушкинская карта"
"Пушкинская карта" - это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры", - сказала Любимова.
Министр подчеркнула, что ведется очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов.
"Мы также проверяем этого уровне федерального экспертного совета, потому что у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность", - добавила Любимова.
На вопрос Путина о том, посещают ли по "Пушкинской карте" учреждения в своих регионах или же "передвигаются", Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным.
"Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти", — сказала Любимова.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Ее обладателями стали 3,8 миллиона человек. На платформе "PRO.Культура.РФ" зарегистрировано 3454 учреждений культуры, которые участвуют в программе.
Любимова рассказала Президенту о осуществлении Всероссийского гастрольного плана.
"Отдельное направление в нашей деятельности… это наш всероссийский гастрольный план. Была такая в Советском Союзе традиция – общий советский гастрольный план. Мы на базе Росконцерта его возродили", - отметила министр.
Любимова также добавила, что коллективы разного уровня должны доезжать до регионов и муниципалитетов России, показывая зрителям свои работы. "Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Крым, особенно в летнее время. Конечно, это большая карта – 85 регионов, 32 национальных коллектив", - дополнила министр.
В 2021 году участниками двух программ всероссийского гастрольного плана "Большие гастроли" и "Мы – Россия" стали 258 театров и 32 национальных коллектива соответственно. На организацию гастролей было направлено более 550 миллионов рублей. В прошлом году в "Больших гастролях" впервые стали участвовать негосударственные театры.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
18 января 2022. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Еще одной темой разговора стали модельные библиотеки, которых в России было открыто более 600, часть из них регионы организовали сами.
"Модельные библиотеки — одно из наших выдающихся, любимейших направлений. У нас 611 библиотек уже сделано, а 142 библиотеки сделали сами регионы, потому что они видят, как реагируют люди", — сказала Любимова.
Она отметила, что сегодня такие библиотеки стали "местом силы", где собирается молодежь, посещающая кружки и получающая дополнительное образование. В будущем проект будет развиваться в этом направлении.
"Мы хотим добавить уроки по русскому языку, грамотности, которых очень не хватает", — подчеркнула министр.
Модельные библиотеки открываются в России в рамках реализации национального проекта "Культура", сегодня они существуют в 81 субъекте РФ. В числе лидирующих регионов – Нижегородская область, Чеченская Республика и Ставропольский край, где открылось по 17 библиотек. На втором месте Самарская область, в которой модернизировано 16 учреждений, и Томская область, где по модельному стандарту оборудовано 15 библиотек.
199 модельных библиотек расположено в селах, еще 412 — в городах. В ходе комплектации книжные фонды были пополнены более чем на два миллиона новых книг.
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Министр культуры также доложила Президенту, что Киностудия имени Горького получила поддержку от государства, запущены четыре новых проекта, идут ремонтные работы.
"Студия Горького тоже получила поддержку, у нас четыре новых проекта. Тоже потихонечку занимаемся ремонтом всех павильонов, они у нас загружены. Стараемся, чтобы поменьше там было телевидения, а побольше было кинематографа", - сказала Любимова.
Ранее министр сообщала, что в 2021 году на ремонт студии было запланировано выделить первые первые 200 миллионов рублей.
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