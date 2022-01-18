https://ria.ru/20220118/kreschenskie_kupaniya-1768311293.html
Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе
Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе - РИА Новости, 18.01.2022
Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе
В 2022 году для крещенских купаний в Московской области оборудовали 235 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:13
2022-01-18T13:13
2022-01-18T15:30
инфографика
общество
крещенские купания
московская область (подмосковье)
крещение господне
религиозные праздники
прорубь
купель
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В 2022 году для крещенских купаний в Московской области оборудовали 235 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, крещенские купания, московская область (подмосковье), крещение господне, религиозные праздники, прорубь, купель, традиции, иордань, инфографика