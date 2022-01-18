https://ria.ru/20220118/kreschenskie_kupaniya-1768311293.html

Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе

Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе - РИА Новости, 18.01.2022

Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе

В 2022 году для крещенских купаний в Московской области оборудовали 235 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:13

2022-01-18T13:13

2022-01-18T15:30

инфографика

общество

крещенские купания

московская область (подмосковье)

крещение господне

религиозные праздники

прорубь

купель

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В 2022 году для крещенских купаний в Московской области оборудовали 235 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru

московская область (подмосковье)

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