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В России занято 69% ковидных коек, сообщила Голикова

В России занято 69% ковидных коек, сообщила Голикова - РИА Новости, 18.01.2022

В России занято 69% ковидных коек, сообщила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России развернуты 158,6 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них заняты 69%. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:24

2022-01-18T14:24

2022-01-18T14:34

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

общество

татьяна голикова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России развернуты 158,6 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них заняты 69%."На вчерашний день развернуты 158,6 тысячи ковидных коек. Из них заняты 69%", - сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2022

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