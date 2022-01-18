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В России занято 69% ковидных коек, сообщила Голикова
В России занято 69% ковидных коек, сообщила Голикова - РИА Новости, 18.01.2022
В России занято 69% ковидных коек, сообщила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России развернуты 158,6 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них заняты 69%. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:24
2022-01-18T14:24
2022-01-18T14:34
распространение коронавируса
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татьяна голикова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России развернуты 158,6 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них заняты 69%."На вчерашний день развернуты 158,6 тысячи ковидных коек. Из них заняты 69%", - сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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здоровье - общество, россия, общество, татьяна голикова, коронавирус в россии
14:24 18.01.2022 (обновлено: 14:34 18.01.2022)
В России занято 69% ковидных коек, сообщила Голикова
Вице-премьер Голикова: из 158 тысяч ковидных коек в России занято 69%