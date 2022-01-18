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Религия
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768424839.html
Непривитым посоветовали соблюдать дистанцию во время крещенских купаний
Непривитым посоветовали соблюдать дистанцию во время крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2022
Непривитым посоветовали соблюдать дистанцию во время крещенских купаний
Крещенские купания помогают сохранить здоровье, но все же в период распространения коронавируса окунаться лучше привитым, а непривитым особенно тщательно... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:45
2022-01-18T17:45
религия
общество
геннадий онищенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крещение господне
россия
религия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания помогают сохранить здоровье, но все же в период распространения коронавируса окунаться лучше привитым, а непривитым особенно тщательно соблюдать социальную дистанцию рядом с местом купания, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви 19 января."Это хорошая здоровьесберегающая процедура, собственно, как и все, что связано с религией. Евангелие, особенно Ветхий завет, это собрание правил поведения человека в непростой жизни, да еще и в те времена. Там есть ответы на все вопросы, связанные со здоровьем: почему пост нужен человеку, какие меры соблюдать, в том числе и гигиенические, что можно есть, что нельзя. То есть, по существу, это сборник санитарных правил, сборник правил, как жить и сохранить свое здоровье, сберечь его", - сказал Онищенко РИА Новости.По его мнению, традиция крещенских купаний в России несет в себе мощный заряд сбережения здоровья. При этом он призвал всех, кто на это решится, ответственно подойти к процессу, предварительно посоветоваться с врачом."У кого есть вопросы с сердечно-сосудистой системой, кто никогда не занимался вопросами физического здоровья, закаливания, нужно очень внимательно взвесить свои возможности. Для молодых людей и тех, кто практически здоров, никакой опасности в этом нет, если он соблюдет все правила, то он ощутит на себе прилив сил и энергии, никакой простуды не будет", - пояснил Онищенко.Он предположил, что прежде всего захотят окунуться привитые (и от гриппа, и от коронавируса) либо переболевшие."Кто этого не сделал, их среди желающих будет мало, потому что это люди, у которых нет культуры здоровьясбережения и здоровьесохранения. Они живут какими-то непонятными предрассудками, сплетнями, домыслами непрофессиональных людей, которые просто на этом или корыстно наживаются, или зарабатывают квазиавторитет", - полагает Онищенко.Он посоветовал тщательно следить за соблюдением социальной дистанции."Даже если кто-то и не привит, то там толпы не будет большой, к проруби он будет идти с сохранением социальной дистанции. Я бы советовал непривитым, зайдя в палатку, надеть маску и особенно там не задерживаться, растереться, выпить горячего чая, одеться по сезону и пойти домой. На воздухе свежем, на морозе коронавирус не успеет расправить плечи, чтобы заразить тех, кто купается и кто пришел посмотреть. Здесь надо соблюсти разумную дистанцию, и все будет нормально", - резюмировал академик.Он посоветовал выбирать для крещенских купаний водоемы, в которых вода соответствует требованиям Роспотребнадзора и есть оборудованные раздевалки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/kreschenie-1768301358.html
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общество, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крещение господне, россия, религия
17:45 18.01.2022
 
Непривитым посоветовали соблюдать дистанцию во время крещенских купаний

Онищенко посоветовал непривитым тщательно соблюдать дистанцию во время крещенских купаний

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина окунается в купель во время крещенских купаний
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания помогают сохранить здоровье, но все же в период распространения коронавируса окунаться лучше привитым, а непривитым особенно тщательно соблюдать социальную дистанцию рядом с местом купания, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви 19 января.
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08:12Сказано в эфире
Кардиолог назвал ограничения для крещенских купаний
"Это хорошая здоровьесберегающая процедура, собственно, как и все, что связано с религией. Евангелие, особенно Ветхий завет, это собрание правил поведения человека в непростой жизни, да еще и в те времена. Там есть ответы на все вопросы, связанные со здоровьем: почему пост нужен человеку, какие меры соблюдать, в том числе и гигиенические, что можно есть, что нельзя. То есть, по существу, это сборник санитарных правил, сборник правил, как жить и сохранить свое здоровье, сберечь его", - сказал Онищенко РИА Новости.
По его мнению, традиция крещенских купаний в России несет в себе мощный заряд сбережения здоровья. При этом он призвал всех, кто на это решится, ответственно подойти к процессу, предварительно посоветоваться с врачом.
"У кого есть вопросы с сердечно-сосудистой системой, кто никогда не занимался вопросами физического здоровья, закаливания, нужно очень внимательно взвесить свои возможности. Для молодых людей и тех, кто практически здоров, никакой опасности в этом нет, если он соблюдет все правила, то он ощутит на себе прилив сил и энергии, никакой простуды не будет", - пояснил Онищенко.
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06:25
Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний
Он предположил, что прежде всего захотят окунуться привитые (и от гриппа, и от коронавируса) либо переболевшие.
"Кто этого не сделал, их среди желающих будет мало, потому что это люди, у которых нет культуры здоровьясбережения и здоровьесохранения. Они живут какими-то непонятными предрассудками, сплетнями, домыслами непрофессиональных людей, которые просто на этом или корыстно наживаются, или зарабатывают квазиавторитет", - полагает Онищенко.
Он посоветовал тщательно следить за соблюдением социальной дистанции.
"Даже если кто-то и не привит, то там толпы не будет большой, к проруби он будет идти с сохранением социальной дистанции. Я бы советовал непривитым, зайдя в палатку, надеть маску и особенно там не задерживаться, растереться, выпить горячего чая, одеться по сезону и пойти домой. На воздухе свежем, на морозе коронавирус не успеет расправить плечи, чтобы заразить тех, кто купается и кто пришел посмотреть. Здесь надо соблюсти разумную дистанцию, и все будет нормально", - резюмировал академик.
Он посоветовал выбирать для крещенских купаний водоемы, в которых вода соответствует требованиям Роспотребнадзора и есть оборудованные раздевалки.
Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе
13:13Инфографика
Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе
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РелигияОбществоГеннадий ОнищенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крещение ГосподнеРоссияРелигия
 
 
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