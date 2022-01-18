https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768377834.html
Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19
Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19
Власти РФ организовали специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса, ее возглавит вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:38
2022-01-18T14:38
2022-01-18T15:10
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ организовали специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса, ее возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."Мы организовали специальную оперативную рабочую группу, которая станет курировать Татьяна Алексеевна Голикова. Эта группа будет постоянно в круглосуточном режиме на связи с субъектами РФ, всеми заинтересованными органами и организациями. При выявлении каких-то сложностей, решения станут приниматься незамедлительно", - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин попросил Голикову разработать проект регламента деятельности опергруппы, сформировать показатели и данные, которые будут нужны с учетом уже имеющихся информационных ресурсов.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:38 18.01.2022 (обновлено: 15:10 18.01.2022)
Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19
Вице-премьер Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19