https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768377834.html

Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19

Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по COVID-19

Власти РФ организовали специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса, ее возглавит вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:38

2022-01-18T14:38

2022-01-18T15:10

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ организовали специальную рабочую группу по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса, ее возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."Мы организовали специальную оперативную рабочую группу, которая станет курировать Татьяна Алексеевна Голикова. Эта группа будет постоянно в круглосуточном режиме на связи с субъектами РФ, всеми заинтересованными органами и организациями. При выявлении каких-то сложностей, решения станут приниматься незамедлительно", - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин попросил Голикову разработать проект регламента деятельности опергруппы, сформировать показатели и данные, которые будут нужны с учетом уже имеющихся информационных ресурсов.

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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