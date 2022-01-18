https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768375568.html
Мишустин предложил принять дополнительные меры для борьбы с COVID-19
Мишустин предложил принять дополнительные меры для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин предложил принять дополнительные меры для борьбы с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса и обеспечить... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:29
2022-01-18T14:29
2022-01-18T14:29
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса и обеспечить достаточность лекарств в регионах."Необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Мишустин предложил принять дополнительные меры для борьбы с COVID-19
Премьер Мишустин: нужны дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19