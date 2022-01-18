https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768373891.html
Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от COVID-19
Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от COVID-19
Зарубежный опыт говорит о необходимости ревакцинации для защиты от тяжелого течения коронавируса, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:25
2022-01-18T14:25
2022-01-18T14:35
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зарубежный опыт говорит о необходимости ревакцинации для защиты от тяжелого течения коронавируса, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова."Опыт наших коллег из-за рубежа говорит в пользу прохождения повторной вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания", - сказала Голикова в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768376608.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:25 18.01.2022 (обновлено: 14:35 18.01.2022)
Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от COVID-19
Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от тяжелого лечения COVID-19