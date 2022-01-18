https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768373891.html

Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от COVID-19

Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Голикова заявила о необходимости ревакцинации для защиты от COVID-19

Зарубежный опыт говорит о необходимости ревакцинации для защиты от тяжелого течения коронавируса, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:25

2022-01-18T14:25

2022-01-18T14:35

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зарубежный опыт говорит о необходимости ревакцинации для защиты от тяжелого течения коронавируса, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова."Опыт наших коллег из-за рубежа говорит в пользу прохождения повторной вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания", - сказала Голикова в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768376608.html

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