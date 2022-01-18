https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331860.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:42
2022-01-18T11:42
2022-01-18T11:42
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%, 2. Чукотский автономный округ - 0,07%, 3. Ульяновская область, Забайкальский край - 0,12%", - говорится в сообщении.
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общество, забайкальский край, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,06%