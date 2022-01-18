https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331860.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:42

2022-01-18T11:42

2022-01-18T11:42

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%, 2. Чукотский автономный округ - 0,07%, 3. Ульяновская область, Забайкальский край - 0,12%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331063.html

забайкальский край

республика калмыкия

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общество, забайкальский край, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии