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В Японии выявили новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Японии выявили новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.01.2022

В Японии выявили новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Японии, за сутки в стране выявлено свыше 26 тысяч инфицированных. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:38

2022-01-18T11:38

2022-01-18T12:21

распространение коронавируса

в мире

япония

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Японии, за сутки в стране выявлено свыше 26 тысяч инфицированных.Прошлый максимум - 25 992 случаев – пришелся на 20 августа прошлого года.В частности, во вторник, в Токио зафиксировано 5 185 случаев заражений, в Осаке – 5 396 случаев, в префектуре Аити – 2 145 случаев, Хёго – 1 645 случаев, на Окинаве - 1 443 случая, из которых 121 выявлен на американских военных базах.По данным телеканала NHK, во вторник в стране подтверждены 27 932 случая заражений коронавирусом. В свою очередь, агентство Киодо сообщило, что во вторник число новых случаев впервые с начала эпидемии превысит отметку в 30 тысяч человек.На фоне стремительного роста числа инфицированных правительство Японии планирует расширить зону действия режима усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса на 11 префектур, включая Токио. Ранее в этом месяце режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом начал действовать в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросиме. Он был введен по 31 января. Кроме этого, не исключается, что к концу недели с запросом о введении ограничений обратятся также администрации префектур Осака, Киото и Хёго.

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в мире, япония, коронавирус covid-19