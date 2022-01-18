https://ria.ru/20220118/kinoteatr-1768405031.html
Россия стала четвертой по количеству проданных билетов в кино в 2021-м году
Россия стала четвертой по количеству проданных билетов в кино в 2021-м году - РИА Новости, 18.01.2022
Россия стала четвертой по количеству проданных билетов в кино в 2021-м году
Россия стала четвертой страной в мире по количеству проданных билетов в кино в 2021-м году. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:53
2022-01-18T16:53
2022-01-18T16:53
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия стала четвертой страной в мире по количеству проданных билетов в кино в 2021-м году. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". Лидер — Китай. Там купили 1,17 миллиарда билетов, в США — 498,6 миллионов, а в Индии — около 379 миллионов. Из европейских стран Россия занимает первую строчку по данному показателю.
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новости культуры, кино и сериалы
Россия стала четвертой по количеству проданных билетов в кино в 2021-м году
Россия стала четвертой в мире по количеству проданных билетов в кино в 2021-м году