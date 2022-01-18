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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220118/khabarovsk-1768301537.html
Оператору проекта "Сахалин-1" предложили инвестировать в Хабаровский край
Оператору проекта "Сахалин-1" предложили инвестировать в Хабаровский край - РИА Новости, 18.01.2022
Оператору проекта "Сахалин-1" предложили инвестировать в Хабаровский край
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в рамках обсуждения строительства Дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ)... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:17
2022-01-18T08:17
хабаровский край
экономика
ульчский район
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
михаил дегтярев
дальний восток
telegram (приложение)
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ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в рамках обсуждения строительства Дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) предложил оператору проекта "Сахалин-1" стать инвестором в "зеленую" инфраструктуру региона.Дегтярев во вторник встретился с президентом компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" Шелли Бир, стороны обсудили перспективы строительства завода по производству СПГ в Ульчском районе."Главной темой совещания с оператором проекта "Сахалин-1" стал план строительства Дальневосточного завода СПГ в поселке Де-Кастри Ульчского района и развитие сопутствующей инфраструктуры территории", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам встречи.Он отметил, что запуск промышленного производства СПГ в регионе имеет первостепенное значение для правительства. Поэтому будущий завод в Де-Кастри вошел в перечень главных проектов, которые будут реализовываться по флагманским инициативам в ближайшие пять лет. По данным Бир, для реализации такого масштабного проекта потребуется развитие местной социальной инфраструктуры."В зоне внимания инвесторов – дорожно- транспортная сеть. Речь идет о модернизации аэропорта села Богородское, обустройстве посадочной площадки в Де-Кастри, ремонте здания морского порта и участка дороги "Комсомольск-на-Амуре – Де-Кастри", - уточнил губернатор.Мощность будущего Дальневосточного СПГ оценивается до 6 миллионов тонн. Стоимость проекта, по данным Минэнерго, оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Запуск запланирован на 2027 год.В качестве перспективного направления дальнейшего сотрудничества правительства края и нефтяной корпорации губернатор предложил зарубежным партнерам рассмотреть вариант участия в строительстве первой на Дальнем Востоке приливной электростанции по выработке дешевой электроэнергии и "зеленого" водорода – экологически чистого вида топлива."В рамках Восточного экономического форума-2021 президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания приливной электростанции и производства "зеленого" водорода в Тугурском заливе Охотского моря. Край активно включен в процесс поиска потенциальных инвесторов и формирования консорциума. Хочу пригласить вашу компанию к диалогу и обсудить перспективный проект", - заявил глава региона.Руководитель оператора проекта "Сахалин-1" выразила готовность к переговорам, поскольку снижение нагрузки на окружающую среду "является приоритетом в текущей деятельности компании".Станция, по словам Дегтярева, должна стать источником энергии для завода по производству водорода. Предполагаемая мощность Тугурской приливной электростанции - до 8 ГВт. Выработка - свыше 20 миллиардов кВт/ч в год. Ранее глава региона заявлял, что "к 2030 году, мы видим, что четверть мирового потребления водорода или половину российского будем давать в Хабаровском крае".
https://ria.ru/20220113/dorogi-1767592675.html
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экономика, ульчский район, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил дегтярев, дальний восток, telegram (приложение), охотское море
08:17 18.01.2022
 
Оператору проекта "Сахалин-1" предложили инвестировать в Хабаровский край

Дегтярев предложил оператору проекта "Сахалин-1" инвестировать в Хабаровский край

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
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ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в рамках обсуждения строительства Дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) предложил оператору проекта "Сахалин-1" стать инвестором в "зеленую" инфраструктуру региона.
Дегтярев во вторник встретился с президентом компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" Шелли Бир, стороны обсудили перспективы строительства завода по производству СПГ в Ульчском районе.
"Главной темой совещания с оператором проекта "Сахалин-1" стал план строительства Дальневосточного завода СПГ в поселке Де-Кастри Ульчского района и развитие сопутствующей инфраструктуры территории", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам встречи.
Он отметил, что запуск промышленного производства СПГ в регионе имеет первостепенное значение для правительства. Поэтому будущий завод в Де-Кастри вошел в перечень главных проектов, которые будут реализовываться по флагманским инициативам в ближайшие пять лет. По данным Бир, для реализации такого масштабного проекта потребуется развитие местной социальной инфраструктуры.
"В зоне внимания инвесторов – дорожно- транспортная сеть. Речь идет о модернизации аэропорта села Богородское, обустройстве посадочной площадки в Де-Кастри, ремонте здания морского порта и участка дороги "Комсомольск-на-Амуре – Де-Кастри", - уточнил губернатор.
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Мощность будущего Дальневосточного СПГ оценивается до 6 миллионов тонн. Стоимость проекта, по данным Минэнерго, оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Запуск запланирован на 2027 год.
В качестве перспективного направления дальнейшего сотрудничества правительства края и нефтяной корпорации губернатор предложил зарубежным партнерам рассмотреть вариант участия в строительстве первой на Дальнем Востоке приливной электростанции по выработке дешевой электроэнергии и "зеленого" водорода – экологически чистого вида топлива.
"В рамках Восточного экономического форума-2021 президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания приливной электростанции и производства "зеленого" водорода в Тугурском заливе Охотского моря. Край активно включен в процесс поиска потенциальных инвесторов и формирования консорциума. Хочу пригласить вашу компанию к диалогу и обсудить перспективный проект", - заявил глава региона.
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Руководитель оператора проекта "Сахалин-1" выразила готовность к переговорам, поскольку снижение нагрузки на окружающую среду "является приоритетом в текущей деятельности компании".
Станция, по словам Дегтярева, должна стать источником энергии для завода по производству водорода. Предполагаемая мощность Тугурской приливной электростанции - до 8 ГВт. Выработка - свыше 20 миллиардов кВт/ч в год. Ранее глава региона заявлял, что "к 2030 году, мы видим, что четверть мирового потребления водорода или половину российского будем давать в Хабаровском крае".
 
Хабаровский крайЭкономикаУльчский районВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Михаил ДегтяревДальний ВостокTelegram (приложение)Охотское море
 
 
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