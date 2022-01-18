13:19 18.01.2022 (обновлено: 18:04 18.01.2022)
Билайн потратил на инфраструктуру в Краснодарском крае более 2 млрд рублей
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в 2021 году инвестировал в развитие своей телекоммуникационной инфраструктуры на территории Краснодарского края и Республики Адыгея более 2 миллиардов рублей, построив новые базовые станции и модернизировав оборудование более, чем на 1000 объектах связи, сообщает компания.
Также на территории края был проведен рефарминг сети 4G. В результате сеть LTE, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%, а скорость мобильного интернета увеличилась на 35%. С целью обеспечения бесшовного перехода сигнала от одной базовой станции к другой в регионе внедрена система SON, перераспределяющая в автоматическом режиме нагрузку на оборудовании при передвижении абонентов, отмечается в сообщении.
"В 2021 году в регионах Юга России мы построили рекордное количество базовых станций, в том числе, на Кубани. В Краснодарском крае билайн инвестировал в развитие инфраструктуры более 2 миллиардов рублей. За год мы увеличили сеть в 40 населенных пунктах края, в семи из них на территории Крымского, Майкопского и Ейского районов мобильный интернет 4G билайн появился впервые. В 2022 году запланированы инвестиции, превышающие показатели этого года. В наших планах - дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение скорости мобильного интернета. Особенность Кубани – большой поток туристов, и мы готовы обеспечить качественной связью абонентов даже в период пиковых нагрузок", - приводится в сообщении комментарий регионального директора Южного региона ПАО "Вымпелком" Бислана Магомадова.
28 декабря 2021, 10:00Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту