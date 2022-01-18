https://ria.ru/20220118/gosduma-1768370918.html

В ГД предложили приостановить срок давности за преступления против детей

В ГД предложили приостановить срок давности за преступления против детей - РИА Новости, 18.01.2022

В ГД предложили приостановить срок давности за преступления против детей

В Госдуме предлагают приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, ставшего жертвой, заявил... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:16

2022-01-18T14:16

2022-01-18T15:39

общество

госдума рф

вячеслав володин

telegram (приложение)

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Госдуме предлагают приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, ставшего жертвой, заявил спикер палаты Вячеслав Володин."Предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, инициатива будет рассмотрена на Совете Думы 7 февраля.Также Володин предложил ввести специальные условия для отбывающих наказание педофилов — "на рудниках, на северных территориях".Ранее на пленарном заседании во вторник Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

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2022

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общество, госдума рф, вячеслав володин, telegram (приложение)