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Володин назвал главные вызовы для России
Володин назвал главные вызовы для России - РИА Новости, 18.01.2022
Володин назвал главные вызовы для России
Главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность, поэтому законодательные инициативы по решению этих вопросов должны рассматриваться в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:41
2022-01-18T13:44
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность, поэтому законодательные инициативы по решению этих вопросов должны рассматриваться в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по решению этих вопросов рассматривались в приоритетном порядке. Нам необходимо эту работу организовать на системной основе", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы.Парламентарий подчеркнул, что сессия будет насыщенной. "На рассмотрении в Государственной Думе 1136 законопроектов. Из них 295 приняты в первом чтении, 3 – во втором, на стадии подготовки – 838. Наш приоритет – принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Федеральному Собранию", - добавил он.Также спикер Госдумы отметил, что, как показала практика, по принципиально важным вопросам палата выходит на консолидированные решения - из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.Кроме этого, по его словам, правильно будет поддерживать и развивать форматы, показывающие свою эффективность, это касается рабочих групп, созданных под целевые задачи, такие как: обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют и другие. "Под председательством заместителей председателя Госдумы такие рабочие группы созданы в количестве одиннадцати, поэтому правильно, чтобы мы с вами это как можно быстрее организовали и был результат", - уточнил Володин.
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вячеслав володин, госдума рф, россия
13:41 18.01.2022 (обновлено: 13:44 18.01.2022)
 
Володин назвал главные вызовы для России

Спикер Госдумы Володин: главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность, поэтому законодательные инициативы по решению этих вопросов должны рассматриваться в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по решению этих вопросов рассматривались в приоритетном порядке. Нам необходимо эту работу организовать на системной основе", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы.
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Парламентарий подчеркнул, что сессия будет насыщенной. "На рассмотрении в Государственной Думе 1136 законопроектов. Из них 295 приняты в первом чтении, 3 – во втором, на стадии подготовки – 838. Наш приоритет – принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Федеральному Собранию", - добавил он.
Также спикер Госдумы отметил, что, как показала практика, по принципиально важным вопросам палата выходит на консолидированные решения - из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.
Кроме этого, по его словам, правильно будет поддерживать и развивать форматы, показывающие свою эффективность, это касается рабочих групп, созданных под целевые задачи, такие как: обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют и другие. "Под председательством заместителей председателя Госдумы такие рабочие группы созданы в количестве одиннадцати, поэтому правильно, чтобы мы с вами это как можно быстрее организовали и был результат", - уточнил Володин.
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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