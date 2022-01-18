https://ria.ru/20220118/gosduma-1768360573.html
Володин назвал главные вызовы для России
Володин назвал главные вызовы для России - РИА Новости, 18.01.2022
Володин назвал главные вызовы для России
Главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность, поэтому законодательные инициативы по решению этих вопросов должны рассматриваться в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:41
2022-01-18T13:41
2022-01-18T13:44
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность, поэтому законодательные инициативы по решению этих вопросов должны рассматриваться в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по решению этих вопросов рассматривались в приоритетном порядке. Нам необходимо эту работу организовать на системной основе", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы.Парламентарий подчеркнул, что сессия будет насыщенной. "На рассмотрении в Государственной Думе 1136 законопроектов. Из них 295 приняты в первом чтении, 3 – во втором, на стадии подготовки – 838. Наш приоритет – принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Федеральному Собранию", - добавил он.Также спикер Госдумы отметил, что, как показала практика, по принципиально важным вопросам палата выходит на консолидированные решения - из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.Кроме этого, по его словам, правильно будет поддерживать и развивать форматы, показывающие свою эффективность, это касается рабочих групп, созданных под целевые задачи, такие как: обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют и другие. "Под председательством заместителей председателя Госдумы такие рабочие группы созданы в количестве одиннадцати, поэтому правильно, чтобы мы с вами это как можно быстрее организовали и был результат", - уточнил Володин.
https://ria.ru/20220114/qr-kod-1767801959.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_86415c0069159539e1bff8a0c8955514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, россия
13:41 18.01.2022 (обновлено: 13:44 18.01.2022)
Володин назвал главные вызовы для России
Спикер Госдумы Володин: главными вызовами для России сегодня остаются пандемия и бедность
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
Главными вызовами для России
сегодня остаются пандемия и бедность, поэтому законодательные инициативы по решению этих вопросов должны рассматриваться в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
"Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по решению этих вопросов рассматривались в приоритетном порядке. Нам необходимо эту работу организовать на системной основе", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы.
Парламентарий подчеркнул, что сессия будет насыщенной. "На рассмотрении в Государственной Думе 1136 законопроектов. Из них 295 приняты в первом чтении, 3 – во втором, на стадии подготовки – 838. Наш приоритет – принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Федеральному Собранию", - добавил он.
Также спикер Госдумы отметил, что, как показала практика, по принципиально важным вопросам палата выходит на консолидированные решения - из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.
Кроме этого, по его словам, правильно будет поддерживать и развивать форматы, показывающие свою эффективность, это касается рабочих групп, созданных под целевые задачи, такие как: обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, снижение цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют и другие. "Под председательством заместителей председателя Госдумы такие рабочие группы созданы в количестве одиннадцати, поэтому правильно, чтобы мы с вами это как можно быстрее организовали и был результат", - уточнил Володин.