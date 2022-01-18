https://ria.ru/20220118/germaniya-1768378681.html
Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров
Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2022
Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров
Россия готова к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:40
2022-01-18T14:40
2022-01-18T15:21
германия
россия
в мире
сергей лавров
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768351084_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_99af506d127b6f12808f0b5363da905e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия готова к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Со своей стороны подтвердил готовность к всестороннему взаимодействию с недавно сформированным новым правительством ФРГ в целях преодоления накопившихся проблем, а их немало, как в двухстороннем диалоге, так и по всему спектру взаимодействия наших стран на международной арене", - сказал он по итогам переговоров со своей германской коллегой.
https://ria.ru/20220118/vizit-1768312678.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768351084_103:0:2763:1995_1920x0_80_0_0_3e5b0a5caf2ea475f01b0a324c1b9020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, сергей лавров, анналена бербок
14:40 18.01.2022 (обновлено: 15:21 18.01.2022)
Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия готова взаимодействовать с новым кабмином ФРГ по всем вопросам