https://ria.ru/20220118/germaniya-1768378681.html

Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров

Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2022

Россия полностью готова взаимодействовать с Германией, заявил Лавров

Россия готова к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:40

2022-01-18T14:40

2022-01-18T15:21

германия

россия

в мире

сергей лавров

анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия готова к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Со своей стороны подтвердил готовность к всестороннему взаимодействию с недавно сформированным новым правительством ФРГ в целях преодоления накопившихся проблем, а их немало, как в двухстороннем диалоге, так и по всему спектру взаимодействия наших стран на международной арене", - сказал он по итогам переговоров со своей германской коллегой.

https://ria.ru/20220118/vizit-1768312678.html

германия

россия

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2022

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германия, россия, в мире, сергей лавров, анналена бербок