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На Украине захотели стать "новой Японией" для США

На Украине захотели стать "новой Японией" для США - РИА Новости, 18.01.2022

На Украине захотели стать "новой Японией" для США

Депутат Рады Александр Мережко призвал страны Североатлантического альянса предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в блок, подобные соглашению... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:20

2022-01-18T16:20

2022-01-18T16:44

киев

япония

дмитрий песков

нато

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Рады Александр Мережко призвал страны Североатлантического альянса предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в блок, подобные соглашению между США и Японией.По его мнению, среди таких государств в первую очередь выделяются США. Мережко считает, что это требование к членам альянса покажет, какое на самом деле отношение у них к украинскому вопросу.Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о "российской агрессии" предлогом для увеличения военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.Также глава российского МИД Сергей Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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япония

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киев, япония, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия