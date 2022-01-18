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На Украине захотели стать "новой Японией" для США
На Украине захотели стать "новой Японией" для США - РИА Новости, 18.01.2022
На Украине захотели стать "новой Японией" для США
Депутат Рады Александр Мережко призвал страны Североатлантического альянса предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в блок, подобные соглашению... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:20
2022-01-18T16:44
киев
япония
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Рады Александр Мережко призвал страны Североатлантического альянса предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в блок, подобные соглашению между США и Японией.По его мнению, среди таких государств в первую очередь выделяются США. Мережко считает, что это требование к членам альянса покажет, какое на самом деле отношение у них к украинскому вопросу.Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о "российской агрессии" предлогом для увеличения военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.Также глава российского МИД Сергей Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".
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киев, япония, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
16:20 18.01.2022 (обновлено: 16:44 18.01.2022)
 
На Украине захотели стать "новой Японией" для США

Депутат Рады Мережко призвал США предоставить Украине гарантии безопасности, как у Японии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Рады Александр Мережко призвал страны Североатлантического альянса предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в блок, подобные соглашению между США и Японией.

"Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных — может быть, временных — гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить", — заявил парламентарий в эфире телеканала ATR.

По его мнению, среди таких государств в первую очередь выделяются США. Мережко считает, что это требование к членам альянса покажет, какое на самом деле отношение у них к украинскому вопросу.
Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о "российской агрессии" предлогом для увеличения военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.
Также глава российского МИД Сергей Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 08:00
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
 
КиевЯпонияДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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