https://ria.ru/20220118/frantsiya-1768326628.html

Эрик Земмур прокомментировал приговор за разжигание расовой ненависти

Эрик Земмур прокомментировал приговор за разжигание расовой ненависти - РИА Новости, 18.01.2022

Эрик Земмур прокомментировал приговор за разжигание расовой ненависти

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что не жалеет о своих высказываниях об изолированных несовершеннолетних мигрантах, за... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:18

2022-01-18T11:18

2022-01-18T11:18

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эрик земмур

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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что не жалеет о своих высказываниях об изолированных несовершеннолетних мигрантах, за которые суд приговорил его к штрафу за разжигание расовой ненависти.В понедельник суд Парижа приговорил Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти. Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил, что "им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".Кандидат в президенты Франции назвал решение "идеологическим и глупым" и сообщил, что обжалует его."Нет, я совершенно не жалею о сказанном… Я бы повторил то, что сказал. Я был приговорён за разжигание расовой ненависти. Но я не знал, что изолированные несовершеннолетние иностранцы - это раса. Это не раса", - сказал Земмур в эфире BFM TV.Он считает, что правосудие хочет запретить ему связывать иммиграцию с преступностью.Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. 5 декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.Кандидат в президенты Франции известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.

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в мире, париж, франция, эрик земмур