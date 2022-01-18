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Эрик Земмур прокомментировал приговор за разжигание расовой ненависти
Эрик Земмур прокомментировал приговор за разжигание расовой ненависти - РИА Новости, 18.01.2022
Эрик Земмур прокомментировал приговор за разжигание расовой ненависти
Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что не жалеет о своих высказываниях об изолированных несовершеннолетних мигрантах, за... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:18
2022-01-18T11:18
2022-01-18T11:18
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что не жалеет о своих высказываниях об изолированных несовершеннолетних мигрантах, за которые суд приговорил его к штрафу за разжигание расовой ненависти.В понедельник суд Парижа приговорил Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти. Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил, что "им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".Кандидат в президенты Франции назвал решение "идеологическим и глупым" и сообщил, что обжалует его."Нет, я совершенно не жалею о сказанном… Я бы повторил то, что сказал. Я был приговорён за разжигание расовой ненависти. Но я не знал, что изолированные несовершеннолетние иностранцы - это раса. Это не раса", - сказал Земмур в эфире BFM TV.Он считает, что правосудие хочет запретить ему связывать иммиграцию с преступностью.Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. 5 декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.Кандидат в президенты Франции известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
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в мире, париж, франция, эрик земмур
Эрик Земмур прокомментировал приговор за разжигание расовой ненависти
Кандидат в президенты Франции Земмур заявил, что не жалеет о своих словах о мигрантах
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости.
Кандидат в президенты Франции
крайне правых взглядов Эрик Земмур
заявил, что не жалеет о своих высказываниях об изолированных несовершеннолетних мигрантах, за которые суд приговорил его к штрафу за разжигание расовой ненависти.
В понедельник суд Парижа
приговорил Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти. Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил, что "им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".
Кандидат в президенты Франции назвал решение "идеологическим и глупым" и сообщил, что обжалует его.
"Нет, я совершенно не жалею о сказанном… Я бы повторил то, что сказал. Я был приговорён за разжигание расовой ненависти. Но я не знал, что изолированные несовершеннолетние иностранцы - это раса. Это не раса", - сказал Земмур в эфире BFM TV.
Он считает, что правосудие хочет запретить ему связывать иммиграцию с преступностью.
Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. 5 декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.
Кандидат в президенты Франции известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.