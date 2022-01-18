Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/farmkompaniya-1768316388.html
Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников
Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников - РИА Новости, 18.01.2022
Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников
Фармацевтическая компания STADA ("ШТАДА") запускает масштабную программу обновления автопарка для своих медицинских представителей и других сотрудников в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:45
2022-01-18T13:45
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768313588_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_267393b4f514ad71be4893f69e35527f.jpg
МОСКВА, 18 янв - Пресс-служба компании STADA. Фармацевтическая компания STADA ("ШТАДА") запускает масштабную программу обновления автопарка для своих медицинских представителей и других сотрудников в России.Начиная с декабря 2021 года, сотрудники компании начали передвигаться по городам России на автомобилях производства концерна "Фольксваген".Совместно с компанией "АЛД Автомотив" до конца 2022 года планируется заменить в общей сложности 713 автомобилей на новые автомобили "Фольксваген" на условиях лизинга.Вручение первых седанов "Фольксваген Поло" прошло в последнем месяце ушедшего года в главном офисе STADA в деловом комплексе "Империя" на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".STADA является одним из крупнейших работодателей России и СНГ - коллектив насчитывает свыше 2,5 тысяч сотрудников. Среди них около 40% - сотрудники "полевых сил". Взаимодействуя с врачами и фармацевтами, они помогают развивать широкую партнерскую сеть: только в России в нее входит более 46 тысяч аптек. Исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер:"Мы всегда действуем как сплоченная команда. Вот уже более 125 лет компания STADA следует своей миссии - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями. Медицинские представители – это наш передовой отряд, наше лицо. От того, насколько мобильны они будут, зависит успех переговоров и дальнейшее развитие партнерской сети. Поэтому было принято решение обновить автопарк, находящийся в их распоряжении. Это инвестиции в будущее компании".Обновление автопарка будет проводиться поквартально. Кроме "Фольксваген Поло", в списке закупаемых машин такие модели группы "Фольксваген", как "Шкода Кодиак" и "Шкода Октавия". Все - российского производства. Наибольший объем поставок запланирован на первый квартал 2022 года - 486 автомобилей. Вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ Денис Богомолов:"Автомобили "Фольксваген" были выбраны нами неслучайно. Именно этой немецкой марке руководство нашей компании отдало предпочтение в стремлении сделать перемещение сотрудников по российским городам более комфортным. Нашим партнером выступает компания "АЛД Автомотив", которая имеет 17-летний опыт работы в России и стала одной из первых предлагать услуги операционной аренды для корпоративных клиентов". Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768313588_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_cbe7613cbbf393dde84a215d9e5e1927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
13:45 18.01.2022
 

Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников

© Фото : пресс-служба STADAФармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников
Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : пресс-служба STADA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - Пресс-служба компании STADA. Фармацевтическая компания STADA ("ШТАДА") запускает масштабную программу обновления автопарка для своих медицинских представителей и других сотрудников в России.

Начиная с декабря 2021 года, сотрудники компании начали передвигаться по городам России на автомобилях производства концерна "Фольксваген".

Совместно с компанией "АЛД Автомотив" до конца 2022 года планируется заменить в общей сложности 713 автомобилей на новые автомобили "Фольксваген" на условиях лизинга.

Вручение первых седанов "Фольксваген Поло" прошло в последнем месяце ушедшего года в главном офисе STADA в деловом комплексе "Империя" на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".

STADA является одним из крупнейших работодателей России и СНГ - коллектив насчитывает свыше 2,5 тысяч сотрудников. Среди них около 40% - сотрудники "полевых сил". Взаимодействуя с врачами и фармацевтами, они помогают развивать широкую партнерскую сеть: только в России в нее входит более 46 тысяч аптек.

Исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер:

"Мы всегда действуем как сплоченная команда. Вот уже более 125 лет компания STADA следует своей миссии - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями. Медицинские представители – это наш передовой отряд, наше лицо. От того, насколько мобильны они будут, зависит успех переговоров и дальнейшее развитие партнерской сети. Поэтому было принято решение обновить автопарк, находящийся в их распоряжении. Это инвестиции в будущее компании".

Обновление автопарка будет проводиться поквартально. Кроме "Фольксваген Поло", в списке закупаемых машин такие модели группы "Фольксваген", как "Шкода Кодиак" и "Шкода Октавия". Все - российского производства. Наибольший объем поставок запланирован на первый квартал 2022 года - 486 автомобилей.

Вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ Денис Богомолов:

"Автомобили "Фольксваген" были выбраны нами неслучайно. Именно этой немецкой марке руководство нашей компании отдало предпочтение в стремлении сделать перемещение сотрудников по российским городам более комфортным. Нашим партнером выступает компания "АЛД Автомотив", которая имеет 17-летний опыт работы в России и стала одной из первых предлагать услуги операционной аренды для корпоративных клиентов".

Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
22:10Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Лента новостейМолния
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" ДунаевскогоГоссекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии