https://ria.ru/20220118/farmkompaniya-1768316388.html

Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников

Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников - РИА Новости, 18.01.2022

Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников

Фармацевтическая компания STADA ("ШТАДА") запускает масштабную программу обновления автопарка для своих медицинских представителей и других сотрудников в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:45

2022-01-18T13:45

2022-01-18T13:45

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 янв - Пресс-служба компании STADA. Фармацевтическая компания STADA ("ШТАДА") запускает масштабную программу обновления автопарка для своих медицинских представителей и других сотрудников в России.Начиная с декабря 2021 года, сотрудники компании начали передвигаться по городам России на автомобилях производства концерна "Фольксваген".Совместно с компанией "АЛД Автомотив" до конца 2022 года планируется заменить в общей сложности 713 автомобилей на новые автомобили "Фольксваген" на условиях лизинга.Вручение первых седанов "Фольксваген Поло" прошло в последнем месяце ушедшего года в главном офисе STADA в деловом комплексе "Империя" на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".STADA является одним из крупнейших работодателей России и СНГ - коллектив насчитывает свыше 2,5 тысяч сотрудников. Среди них около 40% - сотрудники "полевых сил". Взаимодействуя с врачами и фармацевтами, они помогают развивать широкую партнерскую сеть: только в России в нее входит более 46 тысяч аптек. Исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер:"Мы всегда действуем как сплоченная команда. Вот уже более 125 лет компания STADA следует своей миссии - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями. Медицинские представители – это наш передовой отряд, наше лицо. От того, насколько мобильны они будут, зависит успех переговоров и дальнейшее развитие партнерской сети. Поэтому было принято решение обновить автопарк, находящийся в их распоряжении. Это инвестиции в будущее компании".Обновление автопарка будет проводиться поквартально. Кроме "Фольксваген Поло", в списке закупаемых машин такие модели группы "Фольксваген", как "Шкода Кодиак" и "Шкода Октавия". Все - российского производства. Наибольший объем поставок запланирован на первый квартал 2022 года - 486 автомобилей. Вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ Денис Богомолов:"Автомобили "Фольксваген" были выбраны нами неслучайно. Именно этой немецкой марке руководство нашей компании отдало предпочтение в стремлении сделать перемещение сотрудников по российским городам более комфортным. Нашим партнером выступает компания "АЛД Автомотив", которая имеет 17-летний опыт работы в России и стала одной из первых предлагать услуги операционной аренды для корпоративных клиентов". Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы