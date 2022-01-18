Фармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников
© Фото : пресс-служба STADAФармкомпания STADA к 2023 году полностью обновит автопарк для сотрудников
© Фото : пресс-служба STADA
МОСКВА, 18 янв - Пресс-служба компании STADA. Фармацевтическая компания STADA ("ШТАДА") запускает масштабную программу обновления автопарка для своих медицинских представителей и других сотрудников в России.
Начиная с декабря 2021 года, сотрудники компании начали передвигаться по городам России на автомобилях производства концерна "Фольксваген".
Совместно с компанией "АЛД Автомотив" до конца 2022 года планируется заменить в общей сложности 713 автомобилей на новые автомобили "Фольксваген" на условиях лизинга.
Вручение первых седанов "Фольксваген Поло" прошло в последнем месяце ушедшего года в главном офисе STADA в деловом комплексе "Империя" на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".
STADA является одним из крупнейших работодателей России и СНГ - коллектив насчитывает свыше 2,5 тысяч сотрудников. Среди них около 40% - сотрудники "полевых сил". Взаимодействуя с врачами и фармацевтами, они помогают развивать широкую партнерскую сеть: только в России в нее входит более 46 тысяч аптек.
Исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер:
"Мы всегда действуем как сплоченная команда. Вот уже более 125 лет компания STADA следует своей миссии - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями. Медицинские представители – это наш передовой отряд, наше лицо. От того, насколько мобильны они будут, зависит успех переговоров и дальнейшее развитие партнерской сети. Поэтому было принято решение обновить автопарк, находящийся в их распоряжении. Это инвестиции в будущее компании".
Обновление автопарка будет проводиться поквартально. Кроме "Фольксваген Поло", в списке закупаемых машин такие модели группы "Фольксваген", как "Шкода Кодиак" и "Шкода Октавия". Все - российского производства. Наибольший объем поставок запланирован на первый квартал 2022 года - 486 автомобилей.
Вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ Денис Богомолов:
"Автомобили "Фольксваген" были выбраны нами неслучайно. Именно этой немецкой марке руководство нашей компании отдало предпочтение в стремлении сделать перемещение сотрудников по российским городам более комфортным. Нашим партнером выступает компания "АЛД Автомотив", которая имеет 17-летний опыт работы в России и стала одной из первых предлагать услуги операционной аренды для корпоративных клиентов".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
Начиная с декабря 2021 года, сотрудники компании начали передвигаться по городам России на автомобилях производства концерна "Фольксваген".
Совместно с компанией "АЛД Автомотив" до конца 2022 года планируется заменить в общей сложности 713 автомобилей на новые автомобили "Фольксваген" на условиях лизинга.
Вручение первых седанов "Фольксваген Поло" прошло в последнем месяце ушедшего года в главном офисе STADA в деловом комплексе "Империя" на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".
STADA является одним из крупнейших работодателей России и СНГ - коллектив насчитывает свыше 2,5 тысяч сотрудников. Среди них около 40% - сотрудники "полевых сил". Взаимодействуя с врачами и фармацевтами, они помогают развивать широкую партнерскую сеть: только в России в нее входит более 46 тысяч аптек.
Исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер:
"Мы всегда действуем как сплоченная команда. Вот уже более 125 лет компания STADA следует своей миссии - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями. Медицинские представители – это наш передовой отряд, наше лицо. От того, насколько мобильны они будут, зависит успех переговоров и дальнейшее развитие партнерской сети. Поэтому было принято решение обновить автопарк, находящийся в их распоряжении. Это инвестиции в будущее компании".
Обновление автопарка будет проводиться поквартально. Кроме "Фольксваген Поло", в списке закупаемых машин такие модели группы "Фольксваген", как "Шкода Кодиак" и "Шкода Октавия". Все - российского производства. Наибольший объем поставок запланирован на первый квартал 2022 года - 486 автомобилей.
Вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ Денис Богомолов:
"Автомобили "Фольксваген" были выбраны нами неслучайно. Именно этой немецкой марке руководство нашей компании отдало предпочтение в стремлении сделать перемещение сотрудников по российским городам более комфортным. Нашим партнером выступает компания "АЛД Автомотив", которая имеет 17-летний опыт работы в России и стала одной из первых предлагать услуги операционной аренды для корпоративных клиентов".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.