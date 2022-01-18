https://ria.ru/20220118/dominikana-1768436144.html
Среди пострадавших в ДТП в Доминикане есть семьи с детьми
Среди пострадавших в ДТП в Доминикане есть семьи с детьми - РИА Новости, 18.01.2022
Среди пострадавших в ДТП в Доминикане есть семьи с детьми
Страховых сумм на выплаты туристам, попавшим в аварию в Доминикане, пока хватает, среди пострадавших есть семьи с детьми, сообщила РИА Новости о исполнительный... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:47
2022-01-18T18:47
2022-01-18T21:04
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дтп с россиянами в доминикане
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Страховых сумм на выплаты туристам, попавшим в аварию в Доминикане, пока хватает, среди пострадавших есть семьи с детьми, сообщила РИА Новости о исполнительный директор компании ERV Юлия Алчеева.По ее словам, у каждого туриста покрытие расходов по полису составляет 40 тысяч долларов. Она также рассказала о состоянии пострадавших. "Кого-то осмотрели, им оказали первую помощь и выписали. Кто-то пока остается в больнице, они пропустят рейс, мы потом купим новые билеты, – уточнила Юлия Алчеева. – Среди пострадавших есть молодая бабушка с двумя внуками и мама с ребенком. Взрослые родственники не разлучаются с детьми, они вернутся на родину вместе. Мы организуем и оплатим билеты в Россию этим семьям после окончания лечения".Ранее сообщалось, что в аварии погиб местный водитель, еще 15 человек пострадали, среди них шесть россиян.Юлия Алчеева уточнила, что речь идет о двух семьях и одном взрослом туристе.Автобус с российскими туристами направлялся на экскурсию на полуостров Саману. Во время поездки он столкнулся с двумя другими автобусами, перевозившими местных сотрудников отеля и туристической компании.
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18:47 18.01.2022 (обновлено: 21:04 18.01.2022)
Среди пострадавших в ДТП в Доминикане есть семьи с детьми
Страховая компания ERV: среди пострадавших в ДТП в Доминикане есть семьи с детьми
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Страховых сумм на выплаты туристам, попавшим в аварию в Доминикане, пока хватает, среди пострадавших есть семьи с детьми, сообщила РИА Новости о исполнительный директор компании ERV Юлия Алчеева.
По ее словам, у каждого туриста покрытие расходов по полису составляет 40 тысяч долларов.
Она также рассказала о состоянии пострадавших. "Кого-то осмотрели, им оказали первую помощь и выписали. Кто-то пока остается в больнице, они пропустят рейс, мы потом купим новые билеты, – уточнила Юлия Алчеева. – Среди пострадавших есть молодая бабушка с двумя внуками и мама с ребенком. Взрослые родственники не разлучаются с детьми, они вернутся на родину вместе. Мы организуем и оплатим билеты в Россию этим семьям после окончания лечения".
Ранее сообщалось
, что в аварии погиб местный водитель, еще 15 человек пострадали, среди них шесть россиян.
Юлия Алчеева уточнила, что речь идет о двух семьях и одном взрослом туристе.
Автобус с российскими туристами направлялся на экскурсию на полуостров Саману. Во время поездки он столкнулся с двумя другими автобусами, перевозившими местных сотрудников отеля и туристической компании.