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Когда доллар будет стоить менее 70 рублей

Инвестстратег рассказал, когда доллар будет стоить менее 70 рублей - РИА Новости, 18.01.2022

Когда доллар будет стоить менее 70 рублей

Начало года выдалось непростым для российской валюты - она протестировала отметки в 77 рублей за доллар, и аналитики заговорили о приближении к более значимым... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T03:18

2022-01-18T03:18

2022-01-18T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

втб

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Начало года выдалось непростым для российской валюты - она протестировала отметки в 77 рублей за доллар, и аналитики заговорили о приближении к более значимым психологическим отметкам. Однако ситуация изменится, и до конца года доллар будет стоить менее 70 рублей, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.На мировом валютном рынке доллар уже начал снижаться к основным валютам, в пику полуторагодовым максимумам, что должно поддержать рубль, полагает инвестиционный стратег.По его словам, рост цен на сырьевые товары формирует значимый приток валют ной выручки, а благодаря повышению ставки Банка России реальная процентная ставка в нашей стране одна из самых высоких в мире. Это дает основания ждать притока капиталов со стороны нерезидентов в ОФЗ, если не помешает геополитика.

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2022

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экономика, доллар, втб, россия