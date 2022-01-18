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Французы заступились за Россию перед Украиной
Французы раскритиковали высказывания Кулебы в адрес России - РИА Новости, 18.01.2022
Французы заступились за Россию перед Украиной
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Париж ужесточить антироссийскую политику. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T06:20
2022-01-18T11:23
в мире
украина
франция
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Париж ужесточить антироссийскую политику. В частности, он обвинил Россию в желании "унизить" Запад и подорвать безопасность Европы. По мнению министра, Франция должна стать лидером в противостоянии Москве, чтобы вынудить ее изменить планы."Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимость Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию", — напомнил Heretique."Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию", — добавил Lexpart13."Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода", — считает LAURENT MARTIN 15.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, франция, дмитрий кулеба, россия
06:20 18.01.2022 (обновлено: 11:23 18.01.2022)
 
Французы раскритиковали высказывания Кулебы в адрес России

Читатели Le Figaro раскритиковали высказывания главы МИД Украины Кулебы в адрес России

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Париж ужесточить антироссийскую политику.
В частности, он обвинил Россию в желании "унизить" Запад и подорвать безопасность Европы. По мнению министра, Франция должна стать лидером в противостоянии Москве, чтобы вынудить ее изменить планы.
"Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимость Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию", — напомнил Heretique.
"Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию", — добавил Lexpart13.
"Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода", — считает LAURENT MARTIN 15.

"Больше невыносимо видеть в публикациях "Фигаро" антироссийскую пропаганду. Вам должно быть стыдно!" — резюмировал Bernard LARGILLIER.

В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 14:41
Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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