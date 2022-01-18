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В Госдуме готовы подключиться к диалогу с США, сообщил Слуцкий
В Госдуме готовы подключиться к диалогу с США, сообщил Слуцкий - РИА Новости, 18.01.2022
В Госдуме готовы подключиться к диалогу с США, сообщил Слуцкий
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что комитет готов до конца недели подключиться к диалогу с США по гарантиям безопасности в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:07
2022-01-18T16:07
2022-01-18T16:07
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что комитет готов до конца недели подключиться к диалогу с США по гарантиям безопасности в парламентской плоскости.Продолжаем ожидать письменных ответов от США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности до конца текущей недели, написал Слуцкий в своем telegram-канале."По линии Комитета по международным делам готовы в парламентской плоскости подключиться к диалогу, в том числе в работе на межпарламентских площадках", - заявил парламентарий.Также в своем посте он привел слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о вкладе Госдумы в решении вопросов безопасности граждан РФ и мирового сообщества, донесении информации о позиции России до "всех парламентов, с тем, чтобы они осознали и свою ответственность"."Украина остается страной внешнего управления и основным плацдармом в проекте "анти-Россия". Силы Североатлантического альянса не только на словах, но фактически уже на деле используют ее территорию для, как выражаются на Западе, "сдерживания" нашей страны. Риторика опасная", - отметил Слуцкий.
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в мире, сша, вячеслав володин, нато, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
В Госдуме готовы подключиться к диалогу с США, сообщил Слуцкий
Депутат Слуцкий: комитет ГД готов подключиться к диалогу с США до конца недели