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Как уберечься от диабета: совет Мясникова
Мясников назвал главный способ уберечься от диабета - РИА Новости, 18.01.2022
Как уберечься от диабета: совет Мясникова
Для профилактики риска развития диабета необходимо в первую очередь правильно питаться и заниматься физическими нагрузками, об этом в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T05:11
2022-01-18T05:11
2022-01-18T17:05
общество
здоровье
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Для профилактики риска развития диабета необходимо в первую очередь правильно питаться и заниматься физическими нагрузками, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников."Реально вы противопоставить можете две вещи: это правильное питание и физические нагрузки. И ничто вам (этого. — Прим. ред.) не заменит <…> Причем если вы не будете ничего делать, а только (правильно. — Прим. ред.) питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе", — подчеркнул медик.По его словам, даже при стабильном весе в случае отсутствия физических нагрузок риск возникновения диабета резко возрастает.Мясников отметил, что также существуют дополнительные правила защиты. Так, необходимо контролировать сон, так как диабет могут провоцировать как пересыпание, так и недосып.Кроме того, необходимо употреблять пищу медленно, чтобы нивелировать быстрое всасывание в кишечнике, однако, как отметил врач, в случае употребления таких высокоуглеводных продуктов, как картофель или рис, это не поможет.Вдобавок ко всему следует отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D. "Нехватка витамина D — это лишний фактор развития диабета, он должен поступать в достаточном количестве", — заключил Мясников.
https://ria.ru/20211202/pankreatit-1761854458.html
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общество, здоровье, александр мясников (врач)
05:11 18.01.2022 (обновлено: 17:05 18.01.2022)
Мясников назвал главный способ уберечься от диабета
Врач Мясников: правильное питание и физнагрузки предотвращают развитие диабета
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Для профилактики риска развития диабета необходимо в первую очередь правильно питаться и заниматься физическими нагрузками, об этом в эфире телеканала "Россия 1
" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
.
"Реально вы противопоставить можете две вещи: это правильное питание и физические нагрузки. И ничто вам (этого. — Прим. ред.) не заменит <…> Причем если вы не будете ничего делать, а только (правильно. — Прим. ред.) питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе", — подчеркнул медик.
По его словам, даже при стабильном весе в случае отсутствия физических нагрузок риск возникновения диабета резко возрастает.
Мясников отметил, что также существуют дополнительные правила защиты. Так, необходимо контролировать сон, так как диабет могут провоцировать как пересыпание, так и недосып.
Кроме того, необходимо употреблять пищу медленно, чтобы нивелировать быстрое всасывание в кишечнике, однако, как отметил врач, в случае употребления таких высокоуглеводных продуктов, как картофель или рис, это не поможет.
Вдобавок ко всему следует отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D. "Нехватка витамина D — это лишний фактор развития диабета, он должен поступать в достаточном количестве", — заключил Мясников.