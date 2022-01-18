https://ria.ru/20220118/bespilotniki-1768421281.html

В ДНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ

В ДНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ - РИА Новости, 18.01.2022

В ДНР заявили, что украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе пяти... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:33

2022-01-18T17:33

2022-01-18T17:33

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ размещения запрещенного вооружения (украинских силовиков – ред.) для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ противник применил станции РЭБ "Буковель-АД", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.Он уточнил, что работа РЭБ украинских силовиков зафиксирована у пяти населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220118/obstrel-1768416743.html

https://ria.ru/20220114/donbass-1767871811.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, эдуард басурин, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр