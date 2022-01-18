https://ria.ru/20220118/belorussiya-1768361859.html

Проект конституции Белоруссии на днях внесут на рассмотрение Лукашенко

Проект конституции Белоруссии на днях внесут на рассмотрение Лукашенко - РИА Новости, 18.01.2022

Проект конституции Белоруссии на днях внесут на рассмотрение Лукашенко

Доработанный проект новой конституции Белоруссии может быть внесен на рассмотрение президента Александра Лукашенко в ближайшие дни, считает глава его... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:47

2022-01-18T13:47

2022-01-18T13:53

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Доработанный проект новой конституции Белоруссии может быть внесен на рассмотрение президента Александра Лукашенко в ближайшие дни, считает глава его администрации Игорь Сергеенко."В целом проект изменений и дополнений в обществе воспринимается позитивно. В преобладающем большинстве все отклики и отзывы, которые поступают, поддерживают проект конституции. Сегодня я доложил все эти дополнения, новации. В целом были поддержаны. Сегодня-завтра продолжаем работу. Думаю, в ближайшие дни мы доработаем и внесем и проект указа, и, соответственно, доработанный проект текста изменений и дополнений конституции главе государства, как и требует закон", - приводит слова Сергеенко агентство Белта.Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля 2022 года. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря. Всенародное обсуждение проекта предшествует референдуму. Конкретный срок окончания всенародного обсуждения проекта новой конституции Белоруссии ранее не назывался: власти отмечали, что все будет зависеть от активности граждан. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы.

https://ria.ru/20220118/lukashenko-1768350336.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко