https://ria.ru/20220118/banderlogi-1768292269.html

Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами

Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами - РИА Новости, 18.01.2022

Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами

Экс-постпред России при НАТО, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами, которые стали в сказке о Маугли жертвой... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T00:52

2022-01-18T00:52

2022-01-18T11:19

в мире

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экс-постпред России при НАТО, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами, которые стали в сказке о Маугли жертвой удава Каа."Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе", — написал Рогозин в телеграм-канале.Он проиллюстрировал пост отрывком из советского мультфильма "Маугли", где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы затем съесть их. В этот момент он обращается к ним: "Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!"Накануне Столтенберг заявил, что активность блока существенно возросла в сравнении с периодом конца холодной войны. По его словам, этот рост начался после возвращения Крыма в состав России.Переговоры с НАТОНа прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Главной темой дискуссий стали проекты договоров с США и НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и отказе НАТО от расширения на восток.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.

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в мире, дмитрий рогозин, нато, россия