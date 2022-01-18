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Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 18.01.2022

Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

АО "Авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в перевозке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:55

2022-01-18T17:55

2022-01-18T17:55

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. АО "Авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в перевозке, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.По данным ведомства, пять пассажиров S7, следовавшие из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи, не смогли попасть на свои рейсы: свободных мест на борту для них не нашлось. Произошел овербукинг: билетов продали больше, чем фактически было. Перевозчик дважды привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению). В итоге авиакомпании назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211203/posadochnyytalon-1761829600.html

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