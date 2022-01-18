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Туризм
https://ria.ru/20220118/aviakompanii-1768413386.html
Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг
Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 18.01.2022
Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг
АО "Авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в перевозке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:55
2022-01-18T17:55
туризм
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сочи
новосибирск
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западно-сибирская транспортная прокуратура
новости - туризм
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. АО "Авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в перевозке, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.По данным ведомства, пять пассажиров S7, следовавшие из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи, не смогли попасть на свои рейсы: свободных мест на борту для них не нашлось. Произошел овербукинг: билетов продали больше, чем фактически было. Перевозчик дважды привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению). В итоге авиакомпании назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.
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петропавловск-камчатский, сочи, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, новости - туризм, авиакомпании, туристы, туризм, россия
17:55 18.01.2022
 
Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 обязали заплатить 60 тысяч рублей за овербукинг на рейсах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
Пассажиры в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. АО "Авиакомпания "Сибирь" привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в перевозке, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, пять пассажиров S7, следовавшие из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи, не смогли попасть на свои рейсы: свободных мест на борту для них не нашлось. Произошел овербукинг: билетов продали больше, чем фактически было.
Перевозчик дважды привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению).
В итоге авиакомпании назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.
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