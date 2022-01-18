https://ria.ru/20220118/asteroid-1768378082.html

Открыт астероид, который может столкнуться с Землей следующим летом

Открыт астероид, который может столкнуться с Землей следующим летом - РИА Новости, 18.01.2022

Открыт астероид, который может столкнуться с Землей следующим летом

Астероид 2022 AE1, найденный шестого января в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США, по мнению ученых, имеет максимальный риск... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:45

2022-01-18T14:45

2022-01-18T14:46

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астероиды

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Астероид 2022 AE1, найденный шестого января в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США, по мнению ученых, имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Данные об объекте приведены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.Размер астероида 2022 AE1 сравним с размером гипотетического "Тунгусского метеорита" — около 70 метров. Скорость движения — 19,83 километра в секунду. Визуальная величина блеска — 22V — находится на пределе возможности наблюдения для крупных телескопов. Последнюю неделю из-за полной луны, объект не виден совсем.В настоящее время объект получил один балл по туринской шкале. Величина опасности по туринской шкале определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения — от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.Потенциальное столкновение возможно 4 июля 2023-го. Вероятность столкновения ученые оценивают на уровне один к 1700.

https://ria.ru/20220112/kosmos-1765902919.html

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сша, наса, космос - риа наука, астероиды