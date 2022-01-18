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Наука
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Открыт астероид, который может столкнуться с Землей следующим летом
Открыт астероид, который может столкнуться с Землей следующим летом - РИА Новости, 18.01.2022
Открыт астероид, который может столкнуться с Землей следующим летом
Астероид 2022 AE1, найденный шестого января в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США, по мнению ученых, имеет максимальный риск... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:45
2022-01-18T14:46
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астероиды
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Астероид 2022 AE1, найденный шестого января в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США, по мнению ученых, имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Данные об объекте приведены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.Размер астероида 2022 AE1 сравним с размером гипотетического "Тунгусского метеорита" — около 70 метров. Скорость движения — 19,83 километра в секунду. Визуальная величина блеска — 22V — находится на пределе возможности наблюдения для крупных телескопов. Последнюю неделю из-за полной луны, объект не виден совсем.В настоящее время объект получил один балл по туринской шкале. Величина опасности по туринской шкале определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения — от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.Потенциальное столкновение возможно 4 июля 2023-го. Вероятность столкновения ученые оценивают на уровне один к 1700.
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сша, наса, космос - риа наука, астероиды
14:45 18.01.2022 (обновлено: 14:46 18.01.2022)
 
Открыт астероид, который может столкнуться с Землей следующим летом

Обнаружен астероид с максимальным риском столкновения с Землей

© NASAОрбита астероида 2022 АЕ1 и точка его максимального сближения с Землей 4 июля 2023 года
Орбита астероида 2022 АЕ1 и точка его максимального сближения с Землей 4 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© NASA
Орбита астероида 2022 АЕ1 и точка его максимального сближения с Землей 4 июля 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Астероид 2022 AE1, найденный шестого января в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США, по мнению ученых, имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Данные об объекте приведены на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.
Размер астероида 2022 AE1 сравним с размером гипотетического "Тунгусского метеорита" — около 70 метров. Скорость движения — 19,83 километра в секунду. Визуальная величина блеска — 22V — находится на пределе возможности наблюдения для крупных телескопов. Последнюю неделю из-за полной луны, объект не виден совсем.
В настоящее время объект получил один балл по туринской шкале. Величина опасности по туринской шкале определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения — от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.
Потенциальное столкновение возможно 4 июля 2023-го. Вероятность столкновения ученые оценивают на уровне один к 1700.
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