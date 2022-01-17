https://ria.ru/20220117/zemmur-1768234371.html
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти - РИА Новости, 17.01.2022
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти
Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:56
2022-01-17T15:56
2022-01-17T16:05
в мире
франция
эрик земмур
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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: "Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.Позиция Земмура в отношении мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных исков.Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html
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в мире, франция, эрик земмур
15:56 17.01.2022 (обновлено: 16:05 17.01.2022)
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали за разжигание расовой ненависти
ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости.
Суд Парижа
приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура
к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV
.
Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: "Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".
Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.
Позиция Земмура в отношении мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных исков.
Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции
, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.
Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.