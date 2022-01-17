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Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти - РИА Новости, 17.01.2022
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти
Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:56
2022-01-17T16:05
в мире
франция
эрик земмур
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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: "Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.Позиция Земмура в отношении мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных исков.Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html
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в мире, франция, эрик земмур
15:56 17.01.2022 (обновлено: 16:05 17.01.2022)
 
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали за разжигание расовой ненависти

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.
Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: "Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".
Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.
Позиция Земмура в отношении мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных исков.
Сторонники французского ультраправого кандидата в президенты 2022 года Эрика Земмура во время предвыборного митинга в Вильпенте, недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 08:00
Марш, марш правой. Кто намерен "отвоевать" Францию у мигрантов
Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.
Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 11:17
Земмур назвал реакцию России на приближение НАТО законной
 
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