https://ria.ru/20220117/zemletryasenie-1768263900.html

На границе Китая и Монголии произошло землетрясение

На границе Китая и Монголии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.01.2022

На границе Китая и Монголии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе границы КНР и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:40

2022-01-17T18:40

2022-01-17T18:40

в мире

землетрясение

монголия

китай

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе границы КНР и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 15.04 по времени UTC (18.04 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 256 километрах к северо-востоку от города Хами в Китае (население 137 000 человек) и в 194 километрах к юго-западу от города Алтай в Монголии (население 15 800 человек). Очаг залегал на глубине 5 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220117/zemletryasenie-1768227616.html

монголия

китай

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в мире, землетрясение, монголия, китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)