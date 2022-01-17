https://ria.ru/20220117/zemletryasenie-1768263900.html
На границе Китая и Монголии произошло землетрясение
На границе Китая и Монголии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.01.2022
На границе Китая и Монголии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе границы КНР и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:40
2022-01-17T18:40
2022-01-17T18:40
в мире
землетрясение
монголия
китай
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе границы КНР и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 15.04 по времени UTC (18.04 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 256 километрах к северо-востоку от города Хами в Китае (население 137 000 человек) и в 194 километрах к юго-западу от города Алтай в Монголии (население 15 800 человек). Очаг залегал на глубине 5 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220117/zemletryasenie-1768227616.html
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в мире, землетрясение, монголия, китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
На границе Китая и Монголии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе границы Китая и Монголии