https://ria.ru/20220117/zdravookhranenie-1768225839.html
Путин поручил главам регионов контролировать модернизацию здравоохранения
Путин поручил главам регионов контролировать модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поручил главам регионов контролировать модернизацию здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах, сообщается... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:12
2022-01-17T15:12
2022-01-17T15:49
россия
общество
медицина
здравоохранение
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ лично осуществлять контроль: ... за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.Уточняется, что главам регионов поручено контролировать доступность медицинской помощи для населения и удовлетворенность ее качеством.Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить в 2022 году использование средств, сэкономленных в прошлом году при модернизации первичного звена здравоохранения."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить использование в 2022 году средств, образовавшихся в 2021 году в результате экономии, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, в целях увеличения объема реализации указанных мероприятий", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 10 февраля.
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россия, общество, медицина, здравоохранение, владимир путин, здоровье - общество
15:12 17.01.2022 (обновлено: 15:49 17.01.2022)
Путин поручил главам регионов контролировать модернизацию здравоохранения
Путин поручил главам регионов контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил главам российских регионов контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах, сообщается на сайте
Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ
лично осуществлять контроль: ... за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что главам регионов поручено контролировать доступность медицинской помощи для населения и удовлетворенность ее качеством.
Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить в 2022 году использование средств, сэкономленных в прошлом году при модернизации первичного звена здравоохранения.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить использование в 2022 году средств, образовавшихся в 2021 году в результате экономии, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, в целях увеличения объема реализации указанных мероприятий", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 10 февраля.