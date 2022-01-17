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Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом

Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом - РИА Новости, 17.01.2022

Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом

Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах положительно скажется на работе ресторанов России, а его принятие, наоборот, могло увеличить количество... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:20

2022-01-17T18:20

2022-01-17T18:23

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах положительно скажется на работе ресторанов России, а его принятие, наоборот, могло увеличить количество заболевших, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Совет Госдумы ранее в понедельник единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах."Это правильный шаг, потому что по отношению к ресторанам QR-коды бы ничего не дали", - заявил Миронов. Он отметил, что если бы QR-коды ввели в ресторанах, то это было бы большой ошибкой.Омбудсмен считает, что рестораны намного безопаснее, многих других мест, где собираются люди. "Во многих регионах, а в частности в Москве, привиты почти 100% сотрудников. Приехать в ресторан гораздо безопаснее: привитые сотрудники, система вентиляции, все обрабатывается. А если человек не может приехать в ресторан, то едет к кому-то в гости, где нет ни вентиляции, ни средств обработки", - сказал он.

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