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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/zakonoproekt-1768260364.html
Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом
Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом - РИА Новости, 17.01.2022
Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом
Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах положительно скажется на работе ресторанов России, а его принятие, наоборот, могло увеличить количество... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:20
2022-01-17T18:23
распространение коронавируса
общество
москва
госдума рф
сергей миронов
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах положительно скажется на работе ресторанов России, а его принятие, наоборот, могло увеличить количество заболевших, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Совет Госдумы ранее в понедельник единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах."Это правильный шаг, потому что по отношению к ресторанам QR-коды бы ничего не дали", - заявил Миронов. Он отметил, что если бы QR-коды ввели в ресторанах, то это было бы большой ошибкой.Омбудсмен считает, что рестораны намного безопаснее, многих других мест, где собираются люди. "Во многих регионах, а в частности в Москве, привиты почти 100% сотрудников. Приехать в ресторан гораздо безопаснее: привитые сотрудники, система вентиляции, все обрабатывается. А если человек не может приехать в ресторан, то едет к кому-то в гости, где нет ни вентиляции, ни средств обработки", - сказал он.
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общество, москва, госдума рф, сергей миронов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
18:20 17.01.2022 (обновлено: 18:23 17.01.2022)
 
Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом

Московский омбудсмен Миронов назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМенеджер ресторана "Макдоналдс" измеряет температуру коллеге
Менеджер ресторана Макдоналдс измеряет температуру коллеге - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Менеджер ресторана "Макдоналдс" измеряет температуру коллеге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах положительно скажется на работе ресторанов России, а его принятие, наоборот, могло увеличить количество заболевших, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Совет Госдумы ранее в понедельник единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах.
"Это правильный шаг, потому что по отношению к ресторанам QR-коды бы ничего не дали", - заявил Миронов. Он отметил, что если бы QR-коды ввели в ресторанах, то это было бы большой ошибкой.
Омбудсмен считает, что рестораны намного безопаснее, многих других мест, где собираются люди. "Во многих регионах, а в частности в Москве, привиты почти 100% сотрудников. Приехать в ресторан гораздо безопаснее: привитые сотрудники, система вентиляции, все обрабатывается. А если человек не может приехать в ресторан, то едет к кому-то в гости, где нет ни вентиляции, ни средств обработки", - сказал он.
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
12:03
Из списка поручений Путина уберут пункты по законопроекту о QR-кодах
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваГосдума РФСергей МироновКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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