https://ria.ru/20220117/zabaykale-1768162766.html

Глава Забайкалья предложил отправить часть чиновников на удаленку

Глава Забайкалья предложил отправить часть чиновников на удаленку - РИА Новости, 17.01.2022

Глава Забайкалья предложил отправить часть чиновников на удаленку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания правительства предложил рассмотреть вопрос об отправке части работников... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:36

2022-01-17T10:36

2022-01-17T10:36

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

александр осипов

россия

коронавирус covid-19

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ЧИТА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания правительства предложил рассмотреть вопрос об отправке части работников государственного управления на удалённую работу."По государственным органам управления. Прошу рассмотреть возможность дистанционной работы части работников. В тех видах госуправления, где это возможно, с учётом нарастания заболеваемости перевести на дистанцию. Также смотреть по другим отраслям", - заявил Осипов.Губернатор отметил, что госуправление лидирует по заболеваемости в Забайкалье из-за раннего выхода на работу.Глава управления Роспотребнадзора в Забайкалье отметила, что в крае суточные показатели ниже среднесуточных по России на 30%. При этом рост заболеваемости в Забайкалье составил 29,3%. Наибольший рост заболеваемости произошёл среди работников государственного управления, работников торговли и сферы питания, работников сферы услуг.

https://ria.ru/20220113/udalenka-1767591954.html

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общество, забайкальский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, александр осипов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии