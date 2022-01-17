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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220117/zabaykale-1768162766.html
Глава Забайкалья предложил отправить часть чиновников на удаленку
Глава Забайкалья предложил отправить часть чиновников на удаленку - РИА Новости, 17.01.2022
Глава Забайкалья предложил отправить часть чиновников на удаленку
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания правительства предложил рассмотреть вопрос об отправке части работников... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:36
2022-01-17T10:36
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
александр осипов
россия
коронавирус covid-19
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ЧИТА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания правительства предложил рассмотреть вопрос об отправке части работников государственного управления на удалённую работу."По государственным органам управления. Прошу рассмотреть возможность дистанционной работы части работников. В тех видах госуправления, где это возможно, с учётом нарастания заболеваемости перевести на дистанцию. Также смотреть по другим отраслям", - заявил Осипов.Губернатор отметил, что госуправление лидирует по заболеваемости в Забайкалье из-за раннего выхода на работу.Глава управления Роспотребнадзора в Забайкалье отметила, что в крае суточные показатели ниже среднесуточных по России на 30%. При этом рост заболеваемости в Забайкалье составил 29,3%. Наибольший рост заболеваемости произошёл среди работников государственного управления, работников торговли и сферы питания, работников сферы услуг.
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общество, забайкальский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, александр осипов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:36 17.01.2022
 
Глава Забайкалья предложил отправить часть чиновников на удаленку

Глава Забайкалья Осипов предложил отправить часть работников госуправления на удаленку

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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ЧИТА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания правительства предложил рассмотреть вопрос об отправке части работников государственного управления на удалённую работу.
"По государственным органам управления. Прошу рассмотреть возможность дистанционной работы части работников. В тех видах госуправления, где это возможно, с учётом нарастания заболеваемости перевести на дистанцию. Также смотреть по другим отраслям", - заявил Осипов.
Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 06:18Распространение коронавируса
­Онищенко рассказал, стоит ли компаниям переводить сотрудников на удаленку
Губернатор отметил, что госуправление лидирует по заболеваемости в Забайкалье из-за раннего выхода на работу.
Глава управления Роспотребнадзора в Забайкалье отметила, что в крае суточные показатели ниже среднесуточных по России на 30%. При этом рост заболеваемости в Забайкалье составил 29,3%. Наибольший рост заболеваемости произошёл среди работников государственного управления, работников торговли и сферы питания, работников сферы услуг.
Клиентские менеджеры в отделении Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 12:12
"Сбербанк" с понедельника переведет на удаленку половину сотрудников
 
Распространение коронавирусаОбществоЗабайкальский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАлександр ОсиповРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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