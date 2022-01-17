https://ria.ru/20220117/yaponiya-1768151722.html

Премьер Японии намерен всесторонне развивать отношения с Россией

Премьер Японии намерен всесторонне развивать отношения с Россией - РИА Новости, 17.01.2022

Премьер Японии намерен всесторонне развивать отношения с Россией

Правительство Японии намерено продолжать вести переговоры с Россией для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, а также всесторонне... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:22

2022-01-17T09:22

2022-01-17T09:22

в мире

токио

япония

москва

фумио кисида

россия

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Правительство Японии намерено продолжать вести переговоры с Россией для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, а также всесторонне развивать отношения с Москвой, в том числе в сфере энергетики, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая с программной речью на заседании нижней палаты парламента."Для соответствия национальным интересам мы намерены всесторонне развивать отношения между Японией и Россией, в том числе, в области энергетики", - подчеркнул он.Кисида также добавил, что Токио "продолжит вести переговоры с Россией, взяв за основу имеющиеся договоренности, в том числе от 2018 года, с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211112/yaponiya-1758695943.html

https://ria.ru/20211024/sigal-1755997503.html

токио

япония

москва

россия

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в мире, токио, япония, москва, фумио кисида, россия