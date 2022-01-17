https://ria.ru/20220117/vorobev-1768194939.html

Воробьев призвал совершенствовать систему записи ко врачам

Воробьев призвал совершенствовать систему записи ко врачам - РИА Новости, 17.01.2022

Воробьев призвал совершенствовать систему записи ко врачам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал продолжать модернизировать систему записи ко врачам в государственных медицинских учреждениях. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:05

2022-01-17T13:05

2022-01-17T13:05

новости подмосковья

реутов

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_f37b22868c62a93b029cc6326cf9cdb2.jpg

КРАСНОГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал продолжать модернизировать систему записи ко врачам в государственных медицинских учреждениях.В понедельник на заседании правительства региона, в ходе телемоста из поликлиники в Реутове, одна из посетительниц медицинского учреждения сообщила губернатору, что из-за различных сбоев не могла записаться по телефону к нужному специалисту в течение двух часов."Мы с вами видим, даже в ходе прямого эфира, что до сих пор есть сложности и систему записи ко врачу нужно модернизировать", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220114/podmoskove-1767935874.html

реутов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

реутов, московская область (подмосковье), андрей воробьев