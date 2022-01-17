https://ria.ru/20220117/vorobev-1768194939.html
Воробьев призвал совершенствовать систему записи ко врачам
Воробьев призвал совершенствовать систему записи ко врачам - РИА Новости, 17.01.2022
Воробьев призвал совершенствовать систему записи ко врачам
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал продолжать модернизировать систему записи ко врачам в государственных медицинских учреждениях. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:05
2022-01-17T13:05
2022-01-17T13:05
новости подмосковья
реутов
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_f37b22868c62a93b029cc6326cf9cdb2.jpg
КРАСНОГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал продолжать модернизировать систему записи ко врачам в государственных медицинских учреждениях.В понедельник на заседании правительства региона, в ходе телемоста из поликлиники в Реутове, одна из посетительниц медицинского учреждения сообщила губернатору, что из-за различных сбоев не могла записаться по телефону к нужному специалисту в течение двух часов."Мы с вами видим, даже в ходе прямого эфира, что до сих пор есть сложности и систему записи ко врачу нужно модернизировать", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220114/podmoskove-1767935874.html
реутов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_412:0:2000:1191_1920x0_80_0_0_20b12f911d78210e9c7e4aac74e8b747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, московская область (подмосковье), андрей воробьев