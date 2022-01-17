https://ria.ru/20220117/vooruzhenie-1768240417.html
Глава МИД Германии заявила о неизменной политике по экспорту вооружений
Глава МИД Германии заявила о неизменной политике по экспорту вооружений - РИА Новости, 17.01.2022
Глава МИД Германии заявила о неизменной политике по экспорту вооружений
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе своего первого визита на Украину отметила неизменность политики Берлина по оборонному экспорту, в том числе относительно... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:32
2022-01-17T16:32
2022-01-17T16:32
в мире
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берлин (город)
мид германии
андрей мельник
дмитрий кулеба
анналена бербок
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе своего первого визита на Украину отметила неизменность политики Берлина по оборонному экспорту, в том числе относительно поставок оружия на украинскую территорию.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорту и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений."Сильная внешняя политика проявляется в четких позициях. Поэтому то, что я говорила пару недель и месяцев назад, не изменяется в зависимости от того, в какую страну я приезжаю. Напротив, позиция федерального правительства Германии, а именно рестриктивная политика оборонного экспорта, не только известна, но она также основывается на историческом опыте. Мы говорили об этом на наших переговорах - о различной исторической ответственности, которую мы несем. Поэтому я говорю сейчас: вклад Германии в отношении поддержки Украины, ее безопасности, нашего сотрудничества очень разнообразный", - заявила она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.Она напомнила, в частности, что украинские военные проходят лечение в Германии, Берлин также помог со строительством военного госпиталя на Украине.
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768208921.html
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в мире, украина, киев, берлин (город), мид германии, андрей мельник, дмитрий кулеба, анналена бербок
Глава МИД Германии заявила о неизменной политике по экспорту вооружений
Глава МИД Германии Бербок заявила о неизменной политике по экспорту вооружений