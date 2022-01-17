https://ria.ru/20220117/vliyanie-1768273783.html

МИД отверг заявления, что Россия пытается восстановить зоны влияния в мире

МИД отверг заявления, что Россия пытается восстановить зоны влияния в мире - РИА Новости, 17.01.2022

МИД отверг заявления, что Россия пытается восстановить зоны влияния в мире

Москва отвергает заявления, что Россия своими предложениями по гарантиям безопасности пытается восстановить зоны влияния в мире, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:04

2022-01-17T20:04

2022-01-17T20:04

в мире

сша

москва

александр грушко

евросоюз

совет россия-нато

обсе

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва отвергает заявления, что Россия своими предложениями по гарантиям безопасности пытается восстановить зоны влияния в мире, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Любому, даже непосвященному, человеку, думаю, понятно, что проект расширения НАТО связан с двумя геополитическими задачами. Первая — как раз установление зоны влияния и ее расширение. Вторая — поиск противника. И чтобы как-то оправдать это, приписывают именно нам намерения восстановить зоны влияния. На самом деле они сами стремятся устанавливать и максимально расширять такие зоны", - сказал дипломат в интервью изданию "Коммерсант"."Так, например, представители НАТО и ЕС регулярно делают заявления, в какие регионы Россию, а теперь и Китай "нельзя пускать". Это говорилось в отношении Афганистана сразу после вывода оттуда сил США и их союзников. Это говорится и применительно к Западным Балканам, хотя с точки зрения здравого смысла совершенно непонятно, почему исторически добрососедские отношения России со странами этого региона могут представлять для кого-то угрозу. Напротив, это дополнительный фактор стабильности и безопасности", - указал замглавы МИД РФ.Грушко напомнил, что в своде обязательств Хартии европейской безопасности 1999 года записано, что "в рамках ОБСЕ ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния"."Со стороны же НАТО и Евросоюза, подписавшихся подо всеми этими обязательствами, мы регулярно слышим, что если они не придут куда-то, то образуется вакуум, который заполнят "другие". И внутренний конфликт на Украине возник во многом вследствие попыток США и ЕС поставить страну в положение искусственного выбора между Западом и Россией. Иными словами, это не мы мыслим в категориях сфер влияния, а те, кто нас в этом обвиняет", - резюмировал Грушко.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html

https://ria.ru/20220117/germaniya-1768216677.html

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в мире, сша, москва, александр грушко, евросоюз, совет россия-нато, обсе, россия