https://ria.ru/20220117/vaktsinatsiya-1768186696.html
Эксперт предупредил о последствиях отказа от вакцинации для беременных
Эксперт предупредил о последствиях отказа от вакцинации для беременных - РИА Новости, 17.01.2022
Эксперт предупредил о последствиях отказа от вакцинации для беременных
Данные ученых показывают, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:25
2022-01-17T12:25
2022-01-17T12:25
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Данные ученых показывают, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он отметил, что, конечно, если заниматься с ребенком, то можно догнать отставание, но изначально вводные именно такие.
https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
Эксперт предупредил о последствиях отказа от вакцинации для беременных
Эксперт Горелов: если непривитая беременная перенесла COVID-19, IQ ребенка может быть ниже