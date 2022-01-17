https://ria.ru/20220117/vaktsinatsiya-1768186696.html

Эксперт предупредил о последствиях отказа от вакцинации для беременных

Эксперт предупредил о последствиях отказа от вакцинации для беременных - РИА Новости, 17.01.2022

Эксперт предупредил о последствиях отказа от вакцинации для беременных

Данные ученых показывают, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:25

2022-01-17T12:25

2022-01-17T12:25

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032104_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_eb7cfcd429e3aad5b56c88f4ab03aff8.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Данные ученых показывают, что если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития", - сказал Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.Он отметил, что, конечно, если заниматься с ребенком, то можно догнать отставание, но изначально вводные именно такие.

https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов