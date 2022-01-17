https://ria.ru/20220117/vaktsinatsiya-1768147225.html
Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19
Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 в Магаданской области выходит на плановые показатели, полностью привился 81% жителей, сообщает в понедельник правительство региона. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:10
2022-01-17T08:10
2022-01-17T08:10
распространение коронавируса
общество
магаданская область
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 в Магаданской области выходит на плановые показатели, полностью привился 81% жителей, сообщает в понедельник правительство региона.Ранее власти Магаданской области заявляли о необходимости вакцинировать 80% жителей для достижения коллективного иммунитета. На многих предприятиях вакцинация обязательна по распоряжению главного санитарного врача региона."Первый этап вакцинации прошло 85% взрослого населения региона, завершил вакцинацию 81% жителей Магаданской области. При этом 80% порог рекомендованной вакцинации не достигнут только на предприятиях сферы ЖКХ. Здесь первый этап вакцинации прошли 75% сотрудников, а полностью ее завершили 73% специалистов", - сообщает ведомство.Дополняется, что в регион скоро поедут вахтовые рабочие, начнется подготовка к следующему промывочному сезону. Сейчас власти разрабатывают в этой связи новые санитарные требования."В связи с особенностями "омикрона" жду предложений относительно требований к вахтовикам и приезжим строителям. Активные заезды на объекты начнутся уже с середины января. Наша задача – минимизировать последствия предстоящей угрозы", — цитирует правительство Колымы губернатора Сергея Носова.
https://ria.ru/20220116/vaktsinatsiya-1768110077.html
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РИА Новости
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общество, магаданская область, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Более 80% жителей Магаданской области привились от COVID-19
В Магаданской области 81% жителей привились от коронавируса
МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости.
Вакцинация от COVID-19 в Магаданской области
выходит на плановые показатели, полностью привился 81% жителей, сообщает в понедельник правительство региона.
Ранее власти Магаданской области заявляли о необходимости вакцинировать 80% жителей для достижения коллективного иммунитета. На многих предприятиях вакцинация обязательна по распоряжению главного санитарного врача региона.
"Первый этап вакцинации прошло 85% взрослого населения региона, завершил вакцинацию 81% жителей Магаданской области. При этом 80% порог рекомендованной вакцинации не достигнут только на предприятиях сферы ЖКХ. Здесь первый этап вакцинации прошли 75% сотрудников, а полностью ее завершили 73% специалистов", - сообщает ведомство.
Дополняется, что в регион скоро поедут вахтовые рабочие, начнется подготовка к следующему промывочному сезону. Сейчас власти разрабатывают в этой связи новые санитарные требования.
"В связи с особенностями "омикрона" жду предложений относительно требований к вахтовикам и приезжим строителям. Активные заезды на объекты начнутся уже с середины января. Наша задача – минимизировать последствия предстоящей угрозы", — цитирует правительство Колымы губернатора Сергея Носова.